«Красный Диор» Slava Zaitsev

20 октября в одном из крупнейших кинотеатров страны «Каро 11 Октябрь» рамках Форума российской идентичности состоялась презентация созданного на базе РГУ им. А. Н. Косыгина Цифрового музея Вячеслава Зайцева (Slava Zaitsev digital museum).

«Красный Диор» как его называют на Западе, он первым из отечественных модельеров доказал всему миру, что в России есть мода. Он был первым советским дизайнером, открывшим собственный Дом моды, поработавшим на Западе и даже запустившим собственную парфюмерную линию в Париже. Благодаря Вячеславу Зайцеву в коллекциях многих западных кутюрье появились такие элементы русского стиля, как меховые шапки-ушанки, буйные крестьянские цветы и геометрические вышивки. Сегодня имя Славы Зайцева — это бренд. Какие бы громкие имена в современной российской моде мы не называли, number one всегда был, есть и будет Слава Зайцев. Вот уже более полувека его неповторимый стиль не спутать ни с одним другим, и многие его творения стали символами эпохи, символами России, олицетворением российской идентичности.

В том, что традиции, заложенные мэтром российской моды, находят свое продолжение в творчестве молодых дизайнеров можно будет убедиться на показе коллекции одежды под названием «От истоков к современности», которую продемонстрируют на Форуме студенты Института Искусств РГУ им. А. Н. Косыгина. Работая над ней, молодые дизайнеры стремились к консолидации культурного единства всех этносов России с целью объединения культурных кодов. Это их визуализация того, как они понимают феномен российской идентичности, в основе которой доминирует мультинациональная идея. Коллекция, призванная отразить культурные ценности разных исторических периодов развития России, состоит из трех основных блоков.

Первый – это дань традиционным ремеслам: вышивке, изготовлению кружев, ткачеству и т д.

Второй – представляет трансформацию русского городского костюма на протяжении XVIII-XIX веков.

Третий — посвящен образу русской барыни начала ХХ века. Вышивка, кружева и бисероплетение.

Несмотря на исторические реминисценции, сложность и разноплановость тематики, коллекция разработана в соответствии с трендами на 2023/24 год, и каждая ее модель актуальна, изобилует современными деталями и может идеально вписаться в гардероб самых завзятых модников.

Первыми посетителями Цифрового музея В. Зайцева стали Татьяна Михалкова, Александр Васильев, Никас Сафронов, Алиса Толкачева, Василий Церетели, Сергей Сысоев и др. деятели культуры, моды и искусства, политики.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.