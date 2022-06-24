САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Алые паруса» с высоты птичьего полета

24 июня Пятый канал предоставит своим телезрителям возможность, не выходя из дома, оказаться на легендарном празднике выпускников. В 22.00 в прямом эфире начнется трансляция «Алых парусов».

Десятки телекамер размещены в акватории Невы и на Дворцовой площади. Всё, чтобы зрители смогли увидеть самые лучшие кадры. 40 телекамер сопровождают проход брига, еще около 20 фиксируют каждую секунду концерта звезд на Дворцовой площади. Две видовые камеры передают кадры с высоты птичьего полета.

Николай Осутин, технический директор телевизионной трансляции:

— На самом деле камеры установлены не только в месте проведения праздника, но и по всему городу, что позволяет перемещаться по Северной столице за считанные секунды и через натуральные декорации. А это красивейшие исторические здания и памятники архитектуры. Мы передаем праздничное настроение, показываем величие города и грандиозный масштаб праздника «Алые паруса».

Для организации трансляции в районе Зимнего дворца установлено 4 передвижные телевизионные станции, задействовано 150 только технических специалистов, не считая операторов. Сюда, в ПТС, будут поступать видео и аудио-потоки со всех площадок, а режиссеры, продюсеры, инженеры и дизайнеры отберут для зрителей самые эффектные кадры.

Чтобы подключить технику на локациях было проложено 15 километров оптоволоконного кабеля, для глубинных работ в акватории Невы привлекали аквалангистов.

Организаторы праздника отметили, что зрителям будет интересно наблюдать не только за выступлением звезд на сцене, но и за тем, какие технические новинки используются в этом году. Например, гости Дворцовой на себе смогут почувствовать, что такое дополнительная реальность. Определенные графические элементы на глазах у зрителей оживут и из виртуальных превратятся в реальных персонажей, готовых в любую секунду шагнуть с экрана и присоединиться к выпускникам.

Завершит трансляцию красочное водно-пиротехническое шоу. Бриг «Россия» с алыми парусами пройдет в акватории Невы под тысячи залпов салюта. Прямую трансляцию продублируют на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

«Алые паруса» после длительного перерыва были возрождены в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

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