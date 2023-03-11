РНО примет участие в концерте-открытии VI-го Великопостного хорового фестиваля

С 14 марта по 9 апреля 2023 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Москве пройдет VI Великопостный хоровой фестиваль.

Открытие фестиваля состоится 14 марта 2023 года в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В основе программы концерта - московская премьера оратории современного композитора Андрея Микиты «Сохранивший веру», посвященной Александру Невскому. В музыкальном произведении образ святого благоверного князя раскрывается в исторической перспективе: от истоков Русского государства до наших дней. Поэтому первая часть оратории рассказывает о предках Александра Невского - великих князьях киевских и владимирских, вторая часть – о матери Александра, четвёртая - о его потомках, среди которых князь Дмитрий Донской. Центральная третья часть сочинения посвящена узловому событию в русской истории: нашествию тевтонских рыцарей и Ледовому побоищу. Финальная часть оратории прославляет Александра Невского как небесного защитника земли русской. В качестве текстов для произведения композитор привлёк редкие исторические документы: Новгородскую Первую летопись и буллу папы римского Гонория III, в которой он призывает крестоносцев к нашествию на Русь (фрагмент этой буллы звучит на латинском языке). Также использованы богослужебные тексты Русской Православной Церкви и стихи Михаила Ломоносова, Максимилиана Потёмкина и епископа Геннадия (Гоголева).

Участники концерта-открытия VI Великопостного хорового фестиваля:

Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», художественный руководитель и дирижер – народный артист России, профессор Лев Конторович;

Смешанный хор Санкт-Петербургской Духовной Академии, художественный руководитель – Раиса Гундяева;

Камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель и дирижер – профессор Александр Соловьёв;

Московский Синодальный хор, художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Алексей Пузаков;

Российский национальный оркестр, художественный руководитель и дирижер Александр Рудин.

Солисты: Елена Поповская (сопрано), Георгий Фараджев (тенор), Ярослав Петряник (баритон), Александр Бокарев (бас).

Дирижер оратории «Сохранивший веру» - Раиса Гундяева.

VI Великопостный хоровой фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в партнерстве с Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом, Фондом содействия возрождению Синодального хора, АНО ПЦДМК «Страна Воскресения» и Фондом развития творческих инициатив. Проект является участником конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Художественные руководители фестиваля – профессор А.С. Соколов (ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского) и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион. Инициатор проведения Великопостного хорового фестиваля - заведующий кафедрой хорового дирижирования, народный артист РФ, профессор Л. З. Конторович при поддержке профессора кафедры хорового дирижирования Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата Премии Правительства Москвы А.В. Соловьёва. Куратор программы фестиваля – заслуженный артист России, художественный руководитель Московского Синодального хора – Алексей Пузаков.

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