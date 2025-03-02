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Домой366INFO.RU«Русская Медиагруппа» приняла участие в конференции «Радио 2.0: новые стандарты цифрового вещания»

«Русская Медиагруппа» приняла участие в конференции «Радио 2.0: новые стандарты цифрового вещания»

editor
By editor
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рмг
Фото © пресс-служба Русской медиагруппы

В Москве состоялась конференция «Радио 2.0: новые стандарты цифрового вещания». Эксперты собрались для обсуждения аспектов развития онлайн-радио ведущих представителей медиахолдингов и профессионалов радиоиндустрии.

В ходе панельной дискуссии директор по digital-развитию «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан раскрыл тему «Радио эволюционирует – какие инструменты и бизнес-модели обеспечивают рост аудитории и дохода?».

«Мы видим огромный потенциал развития радиостанций в цифровом пространстве – как с точки зрения увеличения аудитории радиослушателей, так и роста digital-доходов. Радио эволюционирует, мы наблюдаем, как все больше и больше людей начинают потреблять аудиоконтент через Интернет, и наша задача – найти эффективные инструменты и бизнес-модели, которые обеспечат привлечение новой, в том числе и молодой аудитории, и ее последующее удержание», – поделился с участниками дискуссии Станислав.

В финале конференции радиостанции, входящие в состав «Русской Медиагруппы», были отмечены в номинациях независимой премии в сфере диджитал-радио «Стримпик», учрежденной компанией «Микро-ИТ».

Радио DFM удостоилось награды в номинации «Прорыв года» за самый большой рост цифровой аудитории радиостанции «DFM POP DANCE» среди диджитал-радиостанций по данным сервиса «Радиостатистика» в 2024 году.

Радио Хит FM стало победителем в номинации «Диджитал-ракета» за самый большой рост цифровой аудитории радиостанции «ХИТ FM Русская музыка» среди диджитал-радиостанций, которые начали вещание в 2024 году.

«Русское Радио» отмечено в номинации «Русский ритм» за проигрывание самого популярного трека на максимальную цифровую аудиторию по данным сервиса «Радиостатистика» в 2024 году.

Ведущая утреннего шоу на DFM Юля Паго была отмечена в номинации «Любимый голос».

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