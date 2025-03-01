Дизайн-код «Нового Ташкента» создатели Сколково и Садового кольца представили делегации хокимията

Российские архитекторы — лидеры правительственной программы комплексного благоустройства центра Москвы «Моя улица», разработали дизайн-код для главного города Узбекистана. К разработке «Атласа нового Ташкента» — справочника, регламентирующего современный облик нового строительства — привлекли московских проектировщиков, как самых опытных в этой области разработчиков.

«Сегодня мы увидели, что в Москве сделано многое для безопасности и комфортного проживания населения, что также сочетается с созданием информационных технологий, — отмечает хоким Яшнабадского района Ташкента Бахтиер Рахманкулов — И то, что мы здесь — логичное продолжение двусторонних супер-теплых, супер-надежных отношений между Узбекистаном и Россией».

«Не секрет, что на постсоветском пространстве наша столица — лидер по благоустройству, во многом благодаря разработанной в 2014 году московским правительством программы “Моя улица”, проектный офис которой мне посчастливилось возглавлять. Программа благоустройства в Москве придерживалась концепции “от фасада до фасада”, когда все элементы улицы или площади реконструируются совокупно, а не разрозненно, что позволяет создать единый гармоничный образ. При этом используются современные практики, инструменты, материалы», — говорит руководитель проекта, генеральный директор консалтингового бюро «Атлас» Александра Сытникова.

Решив перенять успешный опыт, разработку обновленного продолжения столицы мэрия Ташкента доверила все тем же московским архитекторам. Александра Сытникова известна как разработчик инновационного центра «Сколково», объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи, мастер-планов развития сельской агломерации в республике Дагестан, природно-исторического парка «Битцевский лес» и заказника «Долина реки Сетунь», а также создатель проектов благоустройства знаковых общественных пространств в 47 городах России, принимавших Чемпионат Мира по футболу — 2018.

«Во время визита делегации мы продемонстрировали порой экспериментальные, смелые решения, но всегда удобные и эргономичные, для реализации которых в каких-то случаях пришлось создать даже новую форму взаимодействия между госструктурами, что принесло свои плоды и продемонстрировало, что все возможно», — отмечает Александра Сытникова.

Для Ташкента бюро «Атлас» подготовило большой флагманский проект дизайн-кода, в который вошли правила застройки, работы с фасадами, общественными пространствами, а также требования к материалам и колористике. И все это с учетом климатических особенностей. На основе этого регламента непосредственные подрядчики будут создавать образ новой столицы. Но в то же время, отмечает Александра Сытникова, в новом проекте немало стандартов, которые будут полезны и историческому центру.

Некоторые улицы, на которых реализован проект «Моя улица» в Москве: