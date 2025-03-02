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Домой366INFO.RUСбер и Почта России выпустили марку с изображением курорта «Манжерок»

Сбер и Почта России выпустили марку с изображением курорта «Манжерок»

editor
By editor
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Почтовая марка Манжерок

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» стал ещё одной визитной карточкой Горного Алтая ― его изображение появилось на новой почтовой марке. В обращение вышла марка с изображением канатной дороги «Чуйский тракт» курорта. Номинал — 72 руб., тираж марки — 56 000 экземпляров. Она продолжила серию «Курорты России».

Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель. С помощью оттиска такого штемпеля фиксируется важное событие или дата. Эта церемония называется спецгашением, которая в торжественной обстановке также прошла на курорте «Манжерок».

Штемпель действует всего один день, поэтому конверты и марки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся предметом гордости филателистов. Такие экземпляры почтовой продукции попадают в музеи и частные коллекции, становятся уникальными экспонатами.

Почтовая марка Манжерок - конверт

За последние 20 лет Республике Алтай было посвящено несколько почтовых марок, которые иллюстрировали природные достопримечательности региона. Так, курорт «Манжерок» стал ещё одной визитной карточкой Горного Алтая ― его изображение появилось на новой марке.

«Выпуск в свет почтовой марки с изображением курорта «Манжерок» — это признание курорта в масштабах всей страны и за ее пределами, а также признание нашего вклада в развитие туризма и сервиса в республике. Каждая марка — это, безусловно, история, и мы гордимся тем, что «Манжерок» стал частью такого проекта Почты о лучших курортах нашей страны. Это вдохновляет нас продолжать работать ещё усерднее. Сегодня мы стремимся привлечь внимание не только российских туристов, но и гостей из других стран, ведь «Манжерок» — это отличное место для отдыха и оздоровления», – говорит генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербин.

Коллекционные марки с изображением курорта продаются в крупных почтовых отделениях страны. Кроме того, можно сделать заказ на сайте АО «Марка», дочерней компании Почты, выпускающей государственные знаки почтовой оплаты в России.
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» — это уникальный проект современного российского туризма, который предлагает высококачественный отдых на стыке природы и комфорта. Расположенный в живописной местности Республики Алтай, курорт стал настоящей жемчужиной для любителей активного отдыха и семейного времяпрепровождения. На курорте работает более 50 км трасс различной сложности, что привлекает лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки: от новичков до опытных мастеров. Курорт включает пятизвёздочный отель, проект гостиничного комплекса разработан с учетом ландшафта и максимально интегрирован в окружающую среду. На территории курорта также открыты тематический парк «Хранитель Большого Алтая», мультимедийный каток и новые активности — родельбан и тюбинг, которые в том числе являются уникальными для региона.

Фото © пресс-служба СБЕР

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