«Русская Медиагруппа» запустила радиобот в Telegram

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«Русская Медиагруппа» создала собственный радиобот в мессенджере Telegram. Он позволит слушать прямой эфир станций, входящих в состав холдинга, и тематические потоки, доступные онлайн.

Интуитивно понятное меню позволяет выбрать одну из эфирных станций: «Русское Радио», радио MAXIMUM, Monte Carlo, DFM, Хит FM, а также десятки онлайн-потоков под брендами радиостанций холдинга, разделённых по жанрам и стилям.

Это позволит слушателям в любой точке мира быстро и просто настроиться на один из ста любимых музыкальных жанров и плейлист, созданный профессиональными редакторами.

Радиобот «Русской Медиагруппы» можно найти по ссылке https://t.me/Radiopluse_bot или введя имя бота в поисковой строке @Radiopluse_bot.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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