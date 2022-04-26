Надежда Гуськова радует сердца своих слушателей новым трогательным синглом «Россия»

В своей жизни мы не выбираем всего несколько вещей: кем, в какое время, в какой семье и в какой стране родится – все остальное это выбор человека. И именно родителей и родину мы любим какой-то особенной любовью со всеми недостатками и противоречиями.

Вопросы дома, поиска своего места в жизни очень актуальны во все времена: что значит «дом», что значит «мои люди», «мое место», какие чувства эти слова вызывают в сердце? Наверное, каждый задумывался и размышлял над этими вопросами.

Эта песня выражает чувства исполнительницы к своей стране, к своей земле, людям, живущим рядом, и эта любовь настолько глубоко засела в ее сердце, что она несет ее с собой повсюду, распространяя на весь окружающий мир.

Нежный вокал, напоминающий колыбельную, и мелодия подчеркивают лиричность момента, заставляя душой прочувствовать эмоции Надежды.

Слушайте трек Надежды Гуськовой «Россия» на всех музыкальных digital-площадках страны.

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