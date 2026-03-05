РАСПРОДАЖА

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Женщины обгоняют мужчин по тратам на развлечения

В преддверии 8 марта аналитики ON Медиа и МТС Банка сравнили затраты и культурные привычки прекрасной половины. Исследование показывает, что женщины инвестируют больше мужчин в культурный досуг и саморазвитие.

Онлайн и офлайн: женщины чаще и больше тратят на развлечения, чем мужчины

Женщины не скупятся на отдых и культурные удовольствия. Так, по данным совместного исследования, средние расходы женщин на развлечения заметно выше мужских. Например, средний чек в музеях и художественных галереях у женщин на 46% больше, чем у мужчин, на театральные билеты на 11%, а на концерты любимых артистов на 9%, свидетельствует статистика МТС Банка.

Женщины значительно активнее совершают покупки через книжные онлайн-сервисы, где их транзакций в два раза больше, чем у мужчин, а посещая офлайн-книжные магазины, представители прекрасной половины приобретают товаров на 37% больше. Подписки и контент в онлайн-кинотеатрах женщины оплачивают на 34% чаще, чем мужчины.

При этом аналитики уточняют, что мужчины хотя и платят чаще, но охотнее выбирают менее затратные варианты, в то время как средние чеки у женщин больше. Прекрасная половина делает выбор в пользу более комфортных условий и интересных мероприятий.

Что и как читают и смотрят женщины

Развлекательные привычки подтверждают и данные КИОН: девушки от 25 до 34 лет – самые активные зрительницы онлайн-кинотеатра, которые проводят у экранов в среднем по 3,5 часа в день. Внутри женской аудиторной группы платформы 52% просмотров на платформе совершают женщины в возрасте 30–50 лет, еще 30% приходится на аудиторию 20–30 лет, третье место у женщин старше 50 лет – 11%.

Самым популярным жанром является детская анимация, которая удерживает лидерство во всех возрастах, особенно у женщин от 20 до 30 лет – 30,5%. Комедия стабильно входит в ТОП-2 жанров в каждой возрастной группе, а драма заметно популярнее у старшей аудитории.

По данным книжного сервиса КИОН Строки, около 60–65% активной аудитории платформы составляют женщины от 34 до 44 лет, мужчины – 35–40%. Среди платящих подписчиков соотношение примерно такое же.

Этой зимой женщины проводили в сервисе примерно на 18% больше времени, чем мужчины, в среднем читая и слушая дольше.

В лидерах по времени потребления у женской аудитории чаще оказываются популярные бестселлеры и художественная проза: «Железное пламя», «Четвертое крыло», «Завет воды», «Мастер и Маргарита», «Лес», «Зацепить 13-го», «Удержать 13-го» и «Скрытая бухта».

