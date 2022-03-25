Самая русская музыкальная премия – Премия телеканала RU.TV!

2022 год для Русской музыкальной Премии телеканала RU.TV – особенный. Сегодня как никогда важно поддержать поклонников отечественной популярной музыки и, конечно же, выделить достижения российских артистов. 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдёт 28 мая в «Крокус Сити Холле». Главная миссия Премии телеканала RU.TV – сохранить и поддержать русскую музыкальную индустрию.

«Музыка обладает колоссальной объединяющей силой. Мы со всей страной и вместе с нами артисты, которые выбрали Россию. И поэтому особенно важно поддержать талантливых исполнителей, которые остаются настоящими русскими артистами», – поделился руководитель Дирекции по концертной деятельности и работе с артистами «Русской Медиагруппы», Главный редактор/Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

28 мая на сцену «Крокус Сити Холла» поддержать поклонников и подарить им хорошее настроение выйдут: Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Елена Север, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Клава Кока, Артур Пирожков, Маша Вебер, Мот, Niletto, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Слава, Люся Чеботина, Ханна, HammAli & Navai и многие другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.