Семь сериалов Пятого канала вошли в число самых популярных проектов в стране

Сразу семь проектов Пятого канала вошли в топ-100 самых популярных сериалов 2025 года по версии компании «Медиалогия». Лидером среди российских проектов стал «След». Он занял 3-е место в общем зачёте и 1-е – среди отечественных сериалов. Также в рейтинге «Условный мент», «Великолепная Пятёрка», «Опасный», «Филин», «Наш спецназ» и «Настоящий», что подтверждает устойчивый интерес аудитории к детективному жанру и сериалам канала.

Компания «Медиалогия» представила новый аналитический продукт – Российский рейтинг сериалов. Этот инструмент позволяет комплексно оценивать популярность проектов у зрителей. При формировании первого выпуска аналитики изучили более тысячи отечественных и зарубежных проектов, включая новые сезоны и франшизы, которые вышли в эфир с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Новая методика учитывает весь цикл взаимодействия зрителя с контентом: данные поисковых систем, реальные просмотры на телевидении и онлайн-платформах, а также активность обсуждения в социальных сетях – всего 19 параметров.

Ключевая метрика рейтинга топ-100 – реальное смотрение в минутах – даёт более точное представление об узнаваемости проекта и глубине вовлечённости аудитории. Места в рейтинге распределялись по количеству набранных баллов.

Высокие позиции проектов Пятого канала – закономерный результат системной стратегии, которая основана на развитии собственного производства и чётко выбранной жанровой нише. Сегодня канал производит 1000 часов собственного контента и сформировал целую «вселенную сериалов». Это франшизы с длительным жизненным циклом 400-600+ серий с устойчивым зрительским интересом. Съемки проектов проходят в разных точках России: Черноморское побережье, Самара, Ингушетия, Калининград, Нижний Новгород, Карачаево-Черкесия, Тверь, Москва, Петербург. Благодаря этому герои сериалов Пятого действуют в определенном контексте, существуют в узнаваемой для зрителя среде. Они давно вышли за рамки экранных образов и для многих стали по-настоящему «своими» – близкими друзьями, буквально членами семьи. При этом важной частью успеха остаётся и ценностная модель сериалов: в их мире добро неизменно побеждает зло. Это даёт зрителю чувство социальной справедливости и эмоциональной защищённости.

Марина Белова, заместитель генерального директора, Директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

– Для нас этот результат – подтверждение того, что выбранная стратегия работает. Пятый канал – это фабрика собственного контента и оригинальных историй. Мы делаем ставку на понятные зрителю образы, сильных героев с жизненным опытом, разнообразие характеров персонажей. Мир наших сериалов максимально похож на мир аудитории, которая их смотрит. Важно, что Пятый канал превратил сериалы из контента в ежедневную привычку. А привычка – это самая сильная валюта в медиа.

Сериалы Пятого канала, которые вошли в рейтинг, стабильно демонстрируют высокие показатели как в эфире, так и на цифровых платформах, регулярно входят в число популярных на онлайн-сервисах. Присутствие семи сериалов в топ-100 подтверждает востребованность детективного жанра и показывает, что проекты Пятого являются значимой частью телевизионного и цифрового медиапространства.