По итогам завершившегося телевизионного года канал «Россия» сохранил позицию лидера, впервые не уступив конкурентам не только ни одного месяца, но и ни одной недели в течение календарного года. Для флагмана ВГТРК это уже шестой год подряд на первом месте — впервые канал стал самым популярным на российском ТВ в 2016.

Телеканал «Россия 1» в 2021 году наращивает аудиторию, среднегодовая доля растёт с 12,4% до 12,9%*. Увеличивается и отрыв канала от конкурентов: если в 2020 году относительная разница аудиторных показателей с «Первым» составляла 18,1%, то по итогам 2021 г. достигает уже 26,5%.

В 2021 году программа «Вести» отметила своё 30-летие. Лучший репортёрский коллектив страны, филиалы в каждом субъекте РФ и корбюро по всему миру позволяют ежедневно формировать актуальный и объективный взгляд на происходящее в России и мире и выдавать в эфир телеканала «Россия», обеспечивая флагману ВГТРК позицию наиболее востребованного источника информации и лидера общественно-политического вещания на российском ТВ:

«Вести в 20:00» в 2021 году — снова самая популярная ежедневная информационная программа среди всех каналов. Основной информационный выпуск телеканала «Россия» наращивает объём аудитории на 10,6%, разрыв показателей c ближайшим конкурентом, программой «Время» на «Первом», достигает 34%;

среди еженедельных информационных форматов тройка лидеров состоит исключительно из проектов телеканала «Россия»: «Вести недели с Дмитрием Киселёвым», «Вести в субботу» Сергея Брилёва и «Москва. Кремль. Путин» с эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина;

наиболее востребованными ежедневными общественно-политическими форматами в 2021 году стали дискуссионные шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым и «Вечер с Владимиром Соловьёвым»;

самый популярный документальный фильм 2021 года — «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» Евгения Поддубного.

Семь из десяти самых востребованных сериалов 2021 года — проекты телеканала «Россия». На завершающей неделе года возглавить Топ-10 удалось седьмому сезону народной комедии «Сваты». В десятку вошли не только премьерные сезоны проектов с историей («Склифосовский-8», «Тайны следствия-21» и «Акушерка»), но и новые сериалы: военная драма «Мур-Мур», мистический детектив «Медиум» и семейная сага «Стенограмма судьбы». Не попали в Топ-10, но стали безусловными событиями две многосерийные драмы телеканала «Россия: экранизация романа Захара Прилепина «Обитель» о соловецком лагере и пронзительная «Седьмая симфония» о несломленном духе блокадного Ленинграда и первом исполнении бессмертного произведения Д.Шостаковича.

Среди фильмов, впервые показанных на телеэкране в 2021 году, самым популярным стала «Пальма», семейная драма, премьера которой прошла в эфире телеканала «Россия» в День народного единства.

Самым популярным ежедневным ток-шоу стала программа «Пусть говорят» («Первый канал»), гранд-шоу года — «Маска» (НТВ), но «Россия 1» удерживает первенство в других развлекательных жанрах: субботний проект Андрея Малахова «Привет, Андрей!» лидирует среди ток-шоу выходных, юмористические программы канала заняли четыре верхние строчки в Топ-10 своего жанра (на первом месте — «Юморина-2021»).

Заместитель гендиректора ВГТРК, программный директор телеканала «Россия» Александр Нечаев прокомментировал итоги телевизионного года:

«Шесть лет на первом месте — результат каждодневной интенсивной работы всей огромной команды ВГТРК. Это безусловное достижение, но в то же время и вызов. Зрительские предпочтения — как любые эмоции, могут нахлынуть и исчезнуть.

В 2021 году медиапотребление стало полностью мультиплатформенным, многие зрители находят нужный им контент тогда и там, где им удобнее. Для тех, кому привычнее цифровая среда, а не телеэфир, мы создали платформу «Смотрим»: вне зависимости от типа распространения, где бы ни встречались зритель и контент, их контакт необходимо измерять и изучать.

Но миссия государственного телевидения — не только информировать и развлекать, это умеем не только мы, хотя мы — лучше других. Замысел, масштаб, готовность поднимать неоднозначные, но важные для общества темы — в этом наша уникальность. Не боясь критики, экранизировать и показывать такие драмы, как «Обитель» или «Седьмая симфония». Самим создавать мировые события, как концерт 22 июня на парящем мосту в Зарядье или на Байконуре в день 60-летия полёта Гагарина. Это ничем не измерить. Это не алгебра, а гармония. И это под силу только ВГТРК».

* Все показатели приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index по действующей панели «100+» (города России с населением более 100 тысяч человек), аудитория «все 4+» (все телезрители от 4 лет и старше).

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