Самыми популярными в России становятся романы, в которых важна линия любви

14 февраля в День всех влюбленных международный сервис аудиокниг Storytel представляет рейтинги самых популярных произведений о любви, написанных в самых разных жанрах.

Романы о любви — это не только типичные любовные романы. Мы основывались на популярности классических и современных произведений, где любовь — основа сюжета и играет решающую роль в жизни героев, влияет на их судьбу и формирует их мировоззрение. Данные представлены за последний год — с 10 февраля 2021 года по 9 февраля 2022 года. Все перечисленные романы получили большое признание аудитории и вышли на высокие позиции общего рейтинга среди всех аудиокниг.

«Любви все жанры покорны. Про любовные романы обычно говорят с легким презрением, хотя в реальности любовь — настоящая кровь литературы», — шутит Константин Мильчин, шеф-редактор Storytel.

Топ-10 современных романов о любви

На первом месте в рейтинге самых популярных современных романов о любви — «Полночная библиотека» Мэтта Хейга, в которой главная героиня путешествует по мультивселенным своей жизни, пытаясь найти настоящую любовь.

На втором месте — исторический роман «Сёгун» Джеймса Клавелла о политических интригах и роковой страсти в Японии.

На третьем месте расположился роман, который уже можно назвать современной классикой, — «Женщины Лазаря» Марины Степновой. Он рассказывает о большой любви и большой нелюбви, которыми женщины могут окружить одного мужчину и подчинить его жизнь своим желаниям. На четвертом месте находится итальянская история о любви длиною в жизнь — «Жена башмачника» Адрианы Трижиани. Замыкает топ-5 один из самых популярных российских романов последних лет про выживание, любовь к жизни и к своему ребенку — «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.

На шестом месте в рейтинге — роман о тайнах прошлого и поисках любви «Семь сестер» Люсинды Райли. Седьмое место — у романа Елены Минкиной-Тайчер «Время обнимать» о страсти, разлуках, изменах и судьбах нескольких поколений петербургской интеллигенции.

Восьмую строчку рейтинга занимает еще один роман Гузель Яхиной «Дети мои», который рассказывает о самой великой и непроходящей любви, которая может быть в жизни, о любви и преданности своим детям. На девятом — роман Евгения Водолазкина «Лавр» о том, как во имя любви человек может жертвовать собой и спасать душу другого. Замыкают десятку лидеров современной любовной прозы «Правила дома сидра» американского писателя и сценариста Джона Ирвинга — сложный и спорный роман от обладателя «Оскара».

«Полночная библиотека», Мэтт Хейг;

«Сёгун», Джеймс Клавелл;

«Женщины Лазаря», Марина Степнова;

«Жена башмачника», Адриана Трижиани;

«Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина;

«Семь сестер», Люсинда Райли;

«Время обнимать», Елена Минкина-Тайчер;

«Дети мои», Гузель Яхина;

«Лавр», Евгений Водолазкин;

«Правила дома сидра», Джон Ирвинг.

Выбор года в России

Самым популярным произведением, где любовная линия играет важную роль, признан роман «1984» Джорджа Оруэлла. В нем описывается трагическая любовь героев, которая смешивается с ненавистью и предательством. Ведь герои уверены, что никогда не предадут друг друга, но своих обещаний не выполняют. На втором месте расположилась русская классика — «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Третье место по популярности занимает еще одно любимое в нашей стране классическое произведение — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. На четвертом — снова произведение Толстого, но на этот раз это роман «Анна Каренина». На пятом месте находится роман о любви трагической и жертвенной — «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. На шестой позиции — роман о любви и предательстве «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На седьмом месте рейтинга — мировая классика Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Восьмое место — у романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. На девятом месте — культовый роман о потерянном поколении и важности любви в жизни каждого человека — «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. На десятом месте расположился «Тихий Дон» — роман-эпопея советского классика Михаила Шолохова.

«1984», Джордж Оруэлл;

«Война и мир», Л.Н. Толстой;

«Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков;

«Анна Каренина», Л.Н. Толстой;

«Преступление и наказание», Ф.М. Достоевский;

«Граф Монте-Кристо», Александр Дюма;

«Унесенные ветром», Маргарет Митчелл;

«Доктор Живаго», Борис Пастернак;

«Три товарища», Эрих Мария Ремарк;

«Тихий Дон», Михаил Шолохов.

Топ-10 в категории «Любовные романы» за год в России

В мире любовные романы заняли третье место среди всех жанров, вытеснив из топ-3 детскую литературу. В России популярность любовных романов увеличилась за последний год на 35%, поднявшись с девятого на восьмое место и обогнав книги в историческом жанре.

Весь топ-10 2021 года заняли любовные романы авторов-женщин. На первой позиции рейтинга — «Недостойная» Анны Шнайдер. Любовное фэнтези о магическом мире, в котором главной героине приходится доказывать свое право на признание. Абсолютная противоположность — книга «Парень с соседней могилы» Катарины Масетти, иронический скандинавский роман, наполненный сарказмом и неожиданными поворотами сюжета (чего стоит одно название). История страстной, неожиданной и неоднозначной любви —

«Наследница черного дракона» Анны Джейн — на третьей позиции рейтинга. Мир волшебства, клятв и чувств.

Как показывает рейтинг, слушательницы не прочь погрузиться в тот мир, где не нужно быть идеальной женой. Книга «Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!» Франциски Вудворт заняла четвертое место в топе. Любовь, юмор, магия, история «неправильной Золушки» — на пятой строчке рейтинга самых популярных романов года. Речь о «Мракадемии» от Ирины Зволинской и Ирматы Арьяр.

«Брачный сезон. Сирота» Виктории Свободиной и «Летний ресторанчик на берегу» Дженни Колган заняли шестую и седьмую строчки топ-10. Это истории о совершенно разных героинях: одна волшебница, другая — обычная девушка. Но обе они однажды встречают свою любовь.

Роман о том, о чем не принято говорить вслух, — «Девушки после пятидесяти» Ирины Мясниковой — занял восьмую строчку рейтинга. Позитивная история о тех, кто сегодня вовсе не должен считаться «пожилыми» и, кроме того, вполне может встретить свою любовь, не обращая внимания на цифры в паспорте.

Замыкают рейтинг романы «После» Анны Тодд и «Ведьма и Некромант» Анны Минаевой и Екатерины Верховой — они заняли девятое и десятое места соответственно. Первую книгу читатели ждали с нетерпением: продолжение истории отношений примерной девочки и «плохого парня» в лучших традициях, где героиня узнает, что есть кое-что поважнее учебы и работы. «Ведьма и Некромант» — настоящая любовная сказка о самой неожиданной встрече в жизни главных героев.

«Недостойная», Анна Шнайдер;

«Парень с соседней могилы», Катарина Масетти;

«Наследница черного дракона», Анна Джейн;

«Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!», Франциска Вудворт;

«Мракадемия», Ирина Зволинская, Ирмата Арьяр;

«Брачный сезон. Сирота», Виктория Свободина;

«Летний ресторанчик на берегу», Дженни Колган;

«Девушка после пятидесяти», Ирина Мясникова;

«После», Анна Тодд;

«Ведьма и Некромант», Анна Минаева, Екатерина Верхова.

Топ-5 романов о любви к себе и к своей жизни за год в России

Наконец, поговорим о любви к себе. Романы, рассказывающие об этом, ежегодно занимают верхние позиции рейтингов и становятся бестселлерами. Будет справедливым выделить их в отдельную категорию и представить в отдельном рейтинге самых популярных книг о любви.

На первом месте находится уже ставший классикой скандинавский роман «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана об одиночестве. На втором месте расположилсяроман о непростом мире женщин и осознанных решениях, которые каждая принимает в течение жизни, — «Город женщин» Элизабет Гилберт.

Третье место у романа «Голландский дом» Энн Пэтчетт — это семейная сага о том, что нельзя фиксироваться на прошлом — иногда можно и даже нужно подумать и о себе. На четвертом месте — еще один роман Фредрика Бакмана о любви к жизни и себе «Здесь была Бритт-Мари». Замыкает пятерку лидеров книг о том, что мы у себя одни и любить надо в первую очередь себя, роман Оливии Лэнг «Одинокий город», который рассказывает историю отношений, любви и сексуальности через искусство.

«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;

«Город женщин», Элизабет Гилберт;

«Голландский дом», Энн Пэтчетт;

«Здесь была Бритт-Мари», Фредрик Бакман;

«Одинокий город», Оливия Лэнг.

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