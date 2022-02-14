Московские издательства впервые представят свою продукцию за рубежом под брендом Created in Moscow

Столичные издательства впервые презентуют свою продукцию под общим брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Это одно из крупнейших отраслевых событий, на котором можно познакомиться с тенденциями рынка, а также обменяться опытом с коллегами. Подать заявку на участие в ярмарке при поддержке Правительства Москвы можно будет в онлайн-формате с 16 по 22 февраля, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков. Они смогут презентовать свою продукцию, провести деловые встречи и в перспективе заключить экспортные контракты», — отметила Наталья Сергунина.

Ярмарка детской книги в Болонье собирает ведущих специалистов отрасли: иллюстраторов, графических дизайнеров, литературных агентов, авторов, переводчиков, дистрибьюторов, продавцов и представителей библиотек. Московские издательства впервые будут представлены под единым брендом Created in Moscow.

«В индустрии издательского дела столицы работают порядка 12,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, выручка которых составляет более 216 миллиардов рублей в год. Участие в ярмарке поспособствует не только международному продвижению столичной книжной отрасли, но и увеличению объема продажи прав на издания книг», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

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