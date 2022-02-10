Стартовал литературный проект Пятого канала и Радио «Петербург»

В минувшее воскресенье были представлены первые участники творческого проекта «Поэты нашего времени». Это коллаборация Пятого канала и Радио «Петербург», приуроченная ко дню поэзии, который отмечается 21 марта.

«Поэты нашего времени» — совместный проект Радио «Петербург», Пятого канала и сообщества «Поэзия — Экология Души». Он направлен на популяризацию поэзии и предоставляет возможность молодым поэтам выступить на престижной медийной площадке — в эфире Радио «Петербург», которое считается одним из хранителей русского языка и русского слова в современных СМИ.

Литературный марафон продлится два месяца. Каждое воскресенье для радиослушателей на частоте 69,47 МГц свое творчество будут представлять два молодых поэта. Всего их 14. Это участники сообщества «Поэзия — Экология Души», которые прошли строгий отбор. В минувшее воскресенье, 6 февраля ведущая программы «Петербургская панорама» и куратор литературного направления Радио «Петербург» Зоя Кравчук представила первых двух поэтических дуэлянтов.

Со всеми участниками марафона можно познакомиться на сайте Пятого канала на странице проекта и послушать подкасты с участием молодых поэтов.

А с 21 по 26 марта на странице проекта на сайте Пятого канала и на площадке Радио «Петербург» в социальной сети радиослушатели и пользователи Сети смогут отдать свои симпатии полюбившимся авторам. Три поэта, которые получат максимальное количество отзывов, станут участниками отдельного эфира на Радио «Петербург».

За публикациями и информацией об участниках проекта следите на сайте Пятого канала по ранее предложенной ссылке.

Со следующими участниками проекта «Поэты нашего времени» радиослушатели встретятся в эфире Радио «Петербург» 13 февраля в 19.00.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.