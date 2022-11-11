САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Фестиваль «Краски детства» вновь состоялся после двухлетнего перерыва

В минувшее воскресенье завершился петербургский творческий фестиваль «Краски детства», проходивший с 3 по 6 ноября. Имея долгую историю, он вынужден был взять паузу по причине карантинных запретов и состоялся впервые за два года. Тема, заявленная на этот раз — «Вспоминая будущее». Сохранив все традиции, организаторы ввели в программу и некоторые новшества, в том числе — социального характера.

Местом действия на этот раз был выбран Дворец культуры им. С.М. Кирова, что на Васильевском острове неподалеку от Гавани. Просторный холл на первом этаже полностью поделили на тематические зоны. Стильные таблички из крафт-картона четко делили пространство на ряд зон: «Рисуй», «Штаб детства», «Город», «Ярмарка», «Постройка», «Оригами», «Пластилиновый континент», «Круглый стол».

Исторические корни фестиваля уходят в середину девяностых годов. Но кое-что остается неизменным: здесь по-прежнему не устраивается никаких конкурсов или соревнований, чтобы не было деления на победителей и проигравших. Сплошной творческий поток. Поскольку основная тема касалась будущего, то и активности в рамках программы были в основном на это «заточены». Футуристический город, мода будущего, письма в будущее, пластилиновый континент, конструирование ходящих мини-роботов.

Но некоторые пункты программы все же носили вневременной характер. Так с художником Дмитрием Шагиным, одним из основателей легендарной арт-группы «Митьки» наши участники расписывали две маленькие, но настоящие учебные яхты от парусного центра «Дети ветра» (5 и 6 ноября). Предполагется, что оба судна вернутся на воду. К слову: одно из них было названо весьма символично — «Мир».

Николай Копейкин показывал, как «оживлять» квадратные коробки, делая из них поросят (МК «Свинки в кубе»), а главный художник группы «АукцЫон» Артур Молев изображал с детьми котов на мешковине (МК «Кот в мешке»). Не просто так, а с задумкой для своих проектов.

Постепенно строился картонный город из коробок разной величины и конфигурации. Между собой эти блоки крепились широким скотчем разных цветов. «Дизайнерами» и «архитекторами», а также декораторами были как вполне взрослые люди, так и малыши. Что-то было похоже на типичные новостройки, что-то обозначалось как кафе или храм, встретился даже домик с мини-мебелью внутри. А одном из «фасадов» был обозначен адрес — «д. 13, кв. 2 ул. Счастья, город Дружбы».

Традиционный для «Красок детства» «Пластилиновый континент», составленный из множества фрагментов, как и картонный город, создавался детьми всех возрастов. Картонки с различными фрагментами тут же составлялись в причудливый паззл, иногда меняясь местами. Здесь кстати, можно было найти ростральную колонну на Стрелке Васильевского острова с зажженным факелом и даже Петропавловскую крепость.

Совсем новой художественной практикой из числа предложенных в этом году стала швабропись. Предложена она была партнером фестиваля — Благотворительной общественной организацией «Перспективы». Огромные листы бумаги расстилались подобно обоям и люди в защитных костюмах со швабрами и валиками в руках, не сговариваясь наносили на них свои изображения.

Еще одним новшеством стало проведение круглых столов, касающихся творческого мышления и развития в самых разных ракурсах. Это и организация домашнего пространства, чтобы оно побуждало к креативности, и преподавание математики детям с образным складом ума и многое другое.

Время от времени по холлу проносилась стайка «зайцев» в белоснежных костюмах, что вызывало неизменные улыбки у всех, кто их видел. Ушастые рассыпались по всему пространству, внедрившись во все предлагаетмые активности. Лепили континент, мастерили костюмы, строили домики из коробок… Всё это, как выяснилось позже, так и называлось — «Заячья россыпь» от студии театра и кино «Лица».

Сориентироваться на местности посетителям помогали волонтеры. Впрочем, как правило, люди уже хорошо представляли, куда идут, потому что были на «Красках детства» до пандемии. Поэтому, брали с собой еще кого-то из родственников или близких друзей.

Ближе к завершению фестиваля можно было встретить даже тех, кто выбирался сюда все четыре дня поряд. А самому маленькому художнику, с которым удалось познакомиться — всего 11 месяцев.

Музыкальное оформление без программ и рекламы предоставило «Детское радио». Оно стало информационным партнером фестиваля, в то же число вошли ИА ИМА-Пресс, журнал «Пять углов», газеты «Метро» и «Петербургский дневник».

Также состоялась ярмарка, в которой приняли участие БОО «Перспективы» с удивительными по красоте и изяществу керамическими изделиями от подопечных. В настоящее время мастерские работают как в ПНИ №3, так в деревне Раздолье, где находится Дом сопровождаемого проживания. Все вырученные средства идут на развитие этих мастерских.

Там же можно было приобрести художественные материалы напрямую от завода «Луч», который предоставил организаторам фестиваля пластилин и скотч. Другой завод – «Невская палитра» поделился гуашью, фломастерами, мелками и кисточками (на ярмарке их продукция не была представлена). Отдельный столик от мастерской «Штаб детства», представляла соорганизатора фестиваля, руководитель проекта — художник, дизайнер, преподаватель искусства и арт-терапевт Ася Погребняк.

О том, как проходил фестиваль «Краски детства» в подробностях можно узнать и в официальной группе ВК — https://vk.com/kraski_detstva .

Фото – Елена ПЕТРОВСКАЯ, Мила ВОЛДЫКОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.