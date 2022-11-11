ОМСК: Выставка абстрактного искусства «Эра Ягуара» открылась в галерее POLINA ZAREMBA ART GALLERY

В галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY открылась выставка абстрактного искусства «Эра Ягуара». Куратор художник Полина Заремба. Представлены художники, которые работают в направлении геометрической абстракции, лирической (пейзажной) абстракции. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из Омска, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Стамбула, Екатеринбурга. Главным украшением выставки стало произведение Бутакова Сергея Александровича.

Сергей Бутаков, график, художник театра, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России, главный художник театра «Арлекин» г. Омск. Учился в ДХШ № 1 (1975-1979) у педагога Л.С. Петелиной. В 1986 году окончил художественно-графический факультет ОГПИ (преподаватели Ст.К. Белов, М.И. Слободин). Дипломная работа: «Серия листов «Исторические места г. Омска» (офорт). В 1991-1993 гг. стажировался в Санкт-Петербургском театре кукол «Сказка». С 1984 года – участник областных, региональных, республиканских, международных выставок. Оформил более 12 спектаклей в театрах Омска, Санкт-Петербурга, Германии, Израиля, Франции. В 1986-1990 гг. Сергей Бутаков – главный художник Омского театра кукол. Основные спектакли: «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1986); «Когда поют светофоры» (1987), «Урфин» (1988); выполнил куклы к спектаклю «West» в театре «Кобальт» (Берлин, 1994). Витражист. Занимается оформлением интерьеров жилых и общественных зданий.

Произведения находятся в театрах и частных коллекциях России, Германии, Израиля, США. Абстрактная композиция «Морская волна» фьюзинг, стекло 2016г. показывает, как многогранное стекло передаёт бурю эмоций в камерном исполнении. Любая абстрактная картина должна нести в себе заряд энергии, чтобы передать неуловимые метафизические ощущения. Также как картины художника Полины Заремба в синих тонах с названиями «Аквамарин», «Турмалин», «Сияние», «Лазурит» дополняют и оттеняют композиционно.

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