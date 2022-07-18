САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Международный Курдский Кинофестиваль завершён!

С 29 июня по 13 июля 2022 года в Санкт-Петербурге в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялся Международный Курдский Кинофестиваль. Мероприятие проходило на территории кинотеатра Каро 11 «Охта», где зрители смогли увидеть 54 фильма о непростой судьбе курдского народа на языке оригинала и с русскими субтитрами. В рамках фестиваля проходил конкурс, на котором жюри определило лучшие картины в четырех номинациях и вручило награды «Золотое Солнце».

Международный Курдский Кинофестиваль проходил сразу в двух городах: в Москве («Каро 11 Октябрь») и в Санкт-Петербурге («Каро 11 Охта»). За время фестиваля было показано 54 фильма из Курдистана и Европы. Кинофестиваль был разделен на несколько секций, которые включали в себя показ конкурсной программы, внеконкурсную часть «Панорама», а также «На Репите» – фильмы из прошлогодней программы.

В конкурсной программе участвовали 30 полнометражных и короткометражных фильмов – премьерных для России. Кинокартины номинировались в четырех номинациях, победители получили «Золотое Солнце» – хрустальную сферу с выгравированным логотипом кинофестиваля.

«Лучший художественный фильм»: «Соседи» (2021 год, Швейцария) режиссера Мано Халила, которая рассказывает историю двух семей – курдской и еврейской.

«Лучший документальный фильм»: «Святой Хлеб» (2020 год, Иран) режиссера Рахима Забихи, повествующая о тяжелой жизни людей, которые занимаются контрабандой товаров, чтобы прокормить свои семьи.

«Лучший короткометражный художественный фильм»: «Другой» (2021 год, Иран) режиссеров Самана Хоссейнпура и Ако Зандкарими, рассказывающая о сомнениях мужа в верности своей умершей жены.

«Лучший короткометражный документальный фильм»: «Семь Симфоний Загроса» (2021 год, Иран) режиссера Парвеза Ростеми, повествующая о философии семи музыкальных макамов древнейшего духового инструмента в жизни жителей Загроса.

Специальный приз жюри получил иракско-курдский режиссер Саман Мустефа за фильм «Идо» (2021 год), рассказывающая о подростке курде-езиде, который живет в лагере для беженцев и помогает семье, продавая овечье молоко.

Председателем жюри стал иракско-курдский американский режиссер Жано Розебиани, а жюри конкурса короткометражных документальных фильмов возглавила российский продюсер CinePromo Елена Коржаева. Членами жюри стали: продюсер Донат Койш, бельгийско-курдский режиссер Сахим Омар Калифа, ирано-курдский редактор и режиссер Ибрагим Саиди, турецко-курдский режиссер Резан Есилбаш.

На Международном Курдском Кинофестивале зрители смогли увидеть премьеру восстановленного фильма турецко-курдского режиссера Йылмаза Гюнея «Дорога. Полная версия». Картина повествует о чести и страсти, мужестве и боли, нежности и жестокости, любви и жизни – она не потеряла своей актуальности даже спустя время. В 1982 году фильм стал призером Каннского кинофестиваля 1982 года.

Гостями Международного Курдского Кинофестиваля стали режиссеры и актеры из разных стран мира, благодаря чему зрители смогли не только увидеть картины, но и поучаствовать в обсуждениях в формате «Вопрос – ответ» с представителями кинокартин, послушать лекции от продюсеров Доната Койша (DFKFilms) и Елены Коржаевой (CinePromo) и сценариста Габриэлы Синдлер (Script Service), а также посетить музыкальные выступления известных курдских певцов: Керема Гердензери, Рех Ферека, Эркана Бингола и Гокче Селима.

Международный Курдский Фестиваль был организован компанией «Берфин Дизайн Групп». Директором фестиваля выступила Инна Теджоева, а координатором – Зина Броян.

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