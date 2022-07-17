Минсельхоз развивает программу поддержки региональных брендов продуктов питания

В столице работает гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом и Правительством Москвы. Он стал продолжением комплексной программы поддержки и продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Министерство реализует по поручению Президента РФ с 2020 года.

Участие в фестивале принимают порядка 300 брендов. Одну из центральных площадок в Парке Горького сегодня посетили Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы Минсельхоза, продукция агропромышленного комплекса и национальные кухни народов России во многом уникальны и не имеют аналогов в мире. Практически в каждом регионе есть свои самобытные продукты питания. Это традиционные и относительно молодые бренды, в том числе созданные на волне импортозамещения и что важно – зачастую малыми предприятиями.

В 2020-2021 годах Минсельхозом были организованы два национальных конкурса «Вкусы России», которые получили мощный позитивный и по-настоящему народный отклик. За два года в голосовании приняли участие свыше двух миллионов человек. Конкурс позволил значительно повысить интерес к местной продукции, сделать её более узнаваемой и тем самым создать условия для дальнейшего развития всего направления.

«Наша страна уже давно обеспечивает себя основными видами продуктов и продолжает ежегодно наращивать их выпуск – не только для российского рынка, но еще и на экспорт. При этом, безусловно, для потребителей важны не только объемы, но и возможность выбора из широкого ассортимента. Поэтому мы и дальше будем поддерживать уникальные региональные бренды и помогать их производителям находить путь к массовому покупателю», – отметил Дмитрий Патрушев.

Гастрономический праздник, который проходит на 22 площадках столицы, продлится до 17 июля. Помимо ярмарки гости фестиваля могут посетить самый большой фудкорт страны, принять участие в творческих, ремесленных и кулинарных мастер-классах и ближе познакомиться с культурой народов России.

Справка: проект «Вкусы России» в формате фестиваля проходит впервые. На фестивале будут представлены бренды-участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который проводился в 2020 и 2021 годах для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса.

Фестиваль организуют Министерство сельского хозяйства РФ и Правительство Москвы. Кроме того, партнерами мероприятия выступают Россельхозбанк, торговая сеть «Магнит», ОАО «РЖД», ПАО «Группа Черкизово», АНО «Диалог», Национальные проекты России, Роскачество, геосервис 2ГИС, социальная сеть «ВКонтакте» и др.

Подробная информация о фестивале: https://russiantastesfest.ru.

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