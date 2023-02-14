19 февраля в 18.00 в Музее Востока состоится лекция, посвященная новогодним традициям Монголии.

Праздник «Цагаан-Сар» (Белый месяц) — Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. В 2023 году канун праздника приходится на 21 февраля.

На лекции слушатели узнают об особенностях монгольского календаря и почему монгольский Новый год не совпадает с китайским, как отмечают первый день праздника и его канун, какие подарки принято дарить и как поздравлять. Лектор также расскажет о традициях новогодних гаданий. Посетители мероприятия попробуют настоящий монгольский чай Сутэй цай.

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