Три премьеры Театра-Театра в честь 300-летия Перми

До конца сезона 2022/2023 Пермский академический Театр-Театр представит три премьеры в честь 300-летия города. Это драматическая постановка «Гостиница "Центральная"», посвященная истории Перми и знаковой пермской гостиницы; документальный аудиоспектакль «ПопуТТчики», который пассажиры «Ласточки» смогут бесплатно послушать во время поездки по Пермскому центральному кольцу; музыкально-пластический спектакль «Сердце Пармы» по мотивам романа классика современной русской литературы Алексея Иванова.

«Юбилей Перми не мог не вдохновить нас на выпуск чего-то особенного. Однако мы решили не останавливаться на одном спектакле и, будучи открытыми к экспериментам, подготовить три очень разных по жанрам и стилистике проекта. Будем рады видеть среди зрителей и пермяков, которые смогут по-новому взглянуть на свой город, и гостей региона, которым Пермь откроется как место с интереснейшей историей и большим будущим», – рассказывает исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин.

Премьерные показы постановки «Гостиница "Центральная"» пройдут со 2 по 8 марта на большой сцене. Здание гостиницы – один из немногих памятников архитектуры 30-х годов в Перми. С 40-х годов в «Центральной» останавливались самые дорогие гости региона, а война столкнула людей разных профессий и судеб: Арам Хачатурян написал здесь знаменитый «Танец с саблями», Вениамин Каверин – главы романа «Два капитана», а Сергей Прокофьев – партитуру балета «Золушка». Авторы расскажут историю гостиницы через три временных пласта: 40-е, 60-е и современность. Зрители окажутся словно на съемках фильма о «Центральной», а пространство будет на глазах преобразовываться для каждой новой сцены. Спектакль поднимает тему человеческой памяти, тему локальной истории и истории страны, тему человеческих судеб и быстротечности времени. Режиссер – Елена Невежина. 1 мая Театр-Театр представит документальный аудиоспектакль «ПопуТТчики», который будет размещен на платформе promenatt.ru.

Прослушать его смогут пассажиры «Ласточки» во время поездки по Пермскому центральному кольцу с мая по сентябрь 2023 года. Для участия потребуется только телефон, интернет и наушники. Аудиоспектакль будет состоять из историй реальных людей: рабочего, пенсионерки, молодого фотографа-путешественника, проводницы и других жителей Перми. Попутчики расскажут о своей жизни, покажут места за окном, связанные с их историями. Спектакль может длиться сколько угодно – зритель сам выбирает, проехать ли на электропоезде полный круг или сойти на следующей станции. Проект будет реализован при поддержке фонда грантов губернатора Пермского края. Режиссер – Дмитрий Мульков, композитор – Андрей Платонов. 8-12 июня на большой сцене состоится премьера музыкально-пластического спектакля «Сердце Пармы». В его основе – одноименный роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Музыкальный язык постановки будет сочетать элементы архаических фактур и сонорики, а звучание голосов будет тесно сопряжено с пластикой. Хореограф-постановщик – Олег Глушков, дирижер-постановщик – Кирилл Бузмаков.

Сегодня Театр-Театр является ведущим учреждением культуры Прикамья, 11 спектаклей текущего репертуара отмечены «Золотой маской». Драматические и пластические работы, новое прочтение классики и спектакли по произведениям современных авторов, экспериментальные опыты и постановки для детей – все это можно увидеть в Театре-Театре, который объединяет под своей крышей артистов драмы, балета и оркестра. Художественный руководитель – Борис Мильграм, исполнительный директор – Егор Мухин.

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