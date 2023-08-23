САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей современного искусства АРТМУЗА представляет выставку работ Александра Борисовского «Несказанное»

25 августа, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА (Петербург, 13 линия В.О., 70) открывается выставка работ Александра Борисовского «Несказанное».

Это первая персональная выставка автора, ученика известного художника Романа Ляпина. Внутренняя необходимость и поддержка наставника подвигли Александра Борисовского оставить прежнюю деятельность и посвятить всё время живописи. На открывающейся экспозиции представлены картины, исполненные им за пять лет работы в мастерской Р. Ляпина.

В своём творчестве художник претворяет импульсы и темы размышлений, черпая многое в абстрактном экспрессионизме, находясь под впечатлением от прочитанных книг. Александр Борисовский создаёт сугубо авторскую мифопоэтическую реальность, проникнутую личными переживаниями, прозрениями, гармониями.

В его абстракциях есть не только выражение индивидуального начала, присущего каждому художнику, но представление того элемента, «чисто и вечно художественного», не знающего ни пространства, ни времени, что свойственно искусству вообще.

Следует отметить, что «вечно живой элемент» – именно то, что является одной из особенностей выбранного живописного пути художника Александра Борисовского и его главным отличительным признаком. «Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в отделении чисто и вечно художественного от элементов личности и стиля времени».

Торжественное открытие выставки «Несказанное» состоится 25 августа, в 19.00. Экспозиция будет работать до 24 октября.

Вход традиционно свободный.

Александр Борисовский родился в 1974 году во Владивостоке. Учился в Керченском государственном морском технологическом университете на факультете Судовых энергетических установок с 2001 г.

2019 г. - Бахчисарайский колледж строительства архитектуры и дизайна.

2019 г. - переехал в Санкт-Петербург из Крыма, осуществив мечту юности. С этого же года стал постоянным посетителем музея современного искусства АРТМУЗА, где познакомился с творчеством Р. Ляпина. На мастер-классе услышал в беседе Романа некое послание, которое отозвалось и привело к выбору учителя и сотрудничеству.

С 2022 г. - ученик Школы живописи Романа Ляпина.

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