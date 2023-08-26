Новый клип хард-рок-группы «Томшин Бэнд» соединил несколько арт-жанров

Российско-канадская группа «Томшин Бэнд» работает над большим полноформатным альбомом, предвестником которого стал ЕР «Калинов Мост». Ранее группа уже выпустила клип на заглавную песню из мини-альбома, после чего журналисты и поклонники коллектива заговорили о том, что «Томшин Бэнд» меняет свой визуальный код в связи с грядущей пластинкой. Участники группы хранили молчание, но теперь вышел клип на одну из визитных карточек «Томшин Бэнд», песню «Черная музыка», и предположения подтвердились.

Клип «Черная музыка» сочетает в себе песочную анимацию, элементы киберпанка и алхимические знаки в киносъемке. Песня, в которой раньше можно было услышать отсылки к детским страшилкам про «черную-черную комнату» зазвучала, как древнее пророчество благодаря использованию вечного символа времени-песка. История, рассказанная в клипе, подарила песне совершенно новое измерение. Кажется, это один из первых случаев, когда хард-группа соединяет, казалось, параллельные миры сюжета композиции и видео воедино без ущерба для того и другого.

Есть предположение, что следующий клип «Томшин Бэнд» будет как-то связан с водой. Напомним, что предыдущее видео «Калинов Мост» создано в технике рисования светом, «Черная музыка» - песком, но совершенно ясно одно – группа Владимира Томшина продолжит удивлять своего зрителя.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.