Дорогами истории и судьбы: апрельский театральный вечер со «Сценой 23»

«Театр есть искусство отражать жизнь», - сказал однажды великий режиссер Константин Сергеевич Станиславский. С этим трудно не согласиться: ведь каждая встреча с театром открывает нам новое о жизни и самих себе. Случилось это и на театральном вечере проекта «Сцена 23», который состоялся в московском театре «Школа современной пьесы» в первый день апреля.

Открытия начались в фойе сцены «Зимний сад», где собрались желающие узнать историю и легенды «Дома на Трубе» от актера «Школы современной пьесы», Заслуженного артиста РФ Максима Евсеева. Действительно ли под зданием «спрятана» река и можно ли ее услышать? Как связана история особняка с «человеком-салатом» Люсьеном Оливье, великим писателем Антоном Павловичем Чеховым и самым исполняемым русским композитором Петром Ильичом Чайковским? Какие успехи и испытания пережил театр с момента своего открытия в 1989 году и где можно увидеть карту его зарубежных гастролей? Об этом и многом другом рассказал нам талантливый артист и увлеченный экскурсовод, отметив, что историческую правду порой сложно отличить от народных легенд.

В продолжение вечера гости театра увидели премьеру спектакля «Интервью» режиссера Григория Дитятковского с участием Народной артистки РФ Людмилы Дмитриевой, а также актеров Ольги Немогай и Евгения Козлова. Ведущая передачи с недвусмысленным названием «Замочная скважина», российская журналистка Лилия Ложкина прилетает в Венесуэлу, чтобы взять интервью у пожилой аристократки Марины Владимировны Дурново – второй жены известного детского писателя Даниила Ивановича Хармса. Интервьюер рассчитывает на сенсационный материал и высокий рейтинг, но чем обернется эта поездка лично для нее и какой выбор сделает Лилия - женщина? Очень разные по характеру, возрасту и жизненному опыту героини учат друг друга и зрителей, пожалуй, самым важным человеческим качествам – пониманию, прощению и сочувствию – под критическим наблюдением самого Даниила Хармса. Такова сила и добрая магия подлинного искусства…

Познакомиться с «Домом на Трубе» и принять участие в новом театральном волшебстве можно 25 апреля и 25 мая на спектакле «Слуга двух господ» по пьесе итальянского классика Карло Гольдони с участием художественного руководителя «Сцены 23» Вероники Вяткиной.

Видеообращение артистов и краткий рассказ о постановке представлены на веб-сайте проекта по ссылке: https://www.scena23.ru/sluga.

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