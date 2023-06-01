САРАТОВ: РОСИЗО «Склады Рейнеке» открывает выставку «Без границ. Художники Донбасса»

В Саратове, 2 июня, стартует Российский тур выставочного проекта «Без границ. Художники Донбасса». Выставки пройдут в 9 городах: Саратов, Воронеж, Иркутск, Салехард, Новый Уренгой, Надым, Самара, Великий Новгород, Санкт-Петербург.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» создан арт-кластером «Таврида» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ART Патруль». Проект ценен тем, что художники получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий. Первой площадкой выставочного проекта станет Саратовский филиал РОСИЗО арт-кластер «Склады Рейнеке».

Картины на выставке «Без границ. Художники Донбасса» отражают внутренние переживания и сокровенные мечты, обнажают скрытые чувства жителей Донбасса. Проект представляет личную рефлексию молодых творцов, в очередной раз доказывая, что именно искусство может стать настоящей опорой для человека.

Презентация выставки состоялась в рамках Фестиваля изобразительного искусства, проходившего в дни фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму с 15 по 19 августа 2022 года. Отбор работ производился в конкурсном порядке. В нем приняли участие художники, рожденные и/или проживающие в Донбассе и представляющие разные направления: живопись, графику, перформанс, инсталляции, видео-арт и другие. По итогам отбора в экспозицию вошли работы 26 молодых творцов из Донбасса. За дни фестиваля выставку посетило более 5000 зрителей, в том числе почетные гости и эксперты «Тавриды».

В ноябре 2022 года выставочный проект представили в Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского в Луганске и в Художественном музее им. А.И. Куинджи в Мариуполе, а с 5 по 22 декабря экспозиция была открыта для всех желающих в рамках культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Москве в Доме Молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж».

Теперь же проект едет в тур по стране, чтобы как можно больше жителей России увидели работы Донбасских художников.

Даты работы выставки: 2 июня – 25 июня 2023 г.

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