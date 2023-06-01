Выставка «Мир глазами ребёнка. Рисунки детей Москвы» открылась в Галерее «Китай-город»

1 июня 2023 года в Галерее Китай-город Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Мир глазами ребёнка. Рисунки детей Москвы» в рамках проекта «Детский рисунок в ленте времени». Как видели мир маленькие жители столицы 100 лет назад? Кто был героем у московских школьников, живших в начале XX века? Можно ли узнать историю города через детское творчество?

Об этом москвичам и гостям столицы ученые Российской академии образования расскажут на выставке «Мир глазами ребенка. Рисунки детей Москвы». В Международный день защиты детей она откроется в Гостином дворе при поддержке Департамента культуры города Москвы.

В экспозицию, раскрывающую интересы и духовный мир столичных детей, войдут более 50-ти рисунков 1910-1930-х гг. Эти работы показывают широкую палитру общественных и творческих предпочтений юных художников тех лет – это родной город и образ человека, история и современность, достижения общества и природа, школьная жизнь и спорт.

Вошедшие в экспозицию рисунки 1910-х годов сделаны учащимися опытных станций, главной задачей которых было воспитание «культуры творческой личности», способной проявлять творческий потенциал во всех сферах деятельности.

Наполненные пафосом времени, влиянием конструктивизма, футуризма, импрессионизма, рисунки 1920-х годов выполнены учениками образцовой школы имени Карла Маркса под руководством выдающихся художников-педагогов Н.Н. Купреянова и В.Е. Пестель, стремившихся раскрыть индивидуальность каждого подопечного.

Работы 1930-х годов, созданные учащимися Центрального дома художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР, погружают зрителя в атмосферу Москвы тех лет: лето и зима, день и ночь, будни и праздники в городе, – все это нашло отражение в детских рисунках.

Зрители смогут увидеть уникальные экспонаты, принимавшие участие в первой международной выставке детского рисунка, проходившей в 1934 году в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ имени А.С. Пушкина). Мероприятие имело широкий общественный резонанс, его посещали первые лица государства, дипломаты, представители художественно-педагогической общественности, участники первого съезда советских писателей, но главными зрителями были дети Москвы. Лучшие из экспонатов демонстрировались на Всемирных выставках в Париже (1937 г.) и Нью-Йорке (1939 г.).

На выставке представлены детские и юношеские рисунки известных сегодня профессиональных художников – Анатолия Левитина, Дмитрия и Елены Яблонских, Агды Шор, Никиты Фаворского и многих других.

«Через творчество ребенок учится смотреть на мир не только своими глазами, но и глазами другого, видеть красоту и беречь ее, сострадать и сопереживать. Наша выставка еще раз показывает, что дети всегда остаются детьми, живут с открытым сердцем и душой, пропускают через себя все, что видят вокруг. Она напоминает нам, взрослым, что мы несем ответственность за то, какими окажутся рисунки детей следующего поколения и что на них будет изображено», – сказала президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева. «Проект позволяет проследить не только важные этапы становления нашей страны, а также раскрывает историческую концепцию развития художественной школы Москвы», - добавила директор Объединения «Выставочные залы Москвы», Инна Александровна Берёзкина.

Выставка открывает большой просветительский проект Российской академии образования и Департамента культуры города Москвы «Детский рисунок в ленте времени». Он предполагает серию тематических экспозиций работ из Международного собрания детского рисунка РАО. Эта уникальная коллекция включает труды юных художников, созданные с 1987 года по наши дни.

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