Сати Казанова стала амбассадором ювелирного бренда из Саудовской Аравии

Российская певица, актриса, модель и телеведущая Сати Казанова стала амбассадором ювелирного бренда EXISTENCE из Саудовской Аравии. Девушка будет представлять одну из коллекций марки.



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«Все произошло, как мне кажется, судьбоносно, — признается артистка. — В марте я была на выставке в Дубае. Зашла в павильон Саудовской Аравии и восхитилась тем, какая это красивая страна. Я поняла, что хочу оказаться там в ближайшее время. И уже в мае мне поступило предложение стать амбассадором бренда с очень интересной историей и концепцией. Когда мне прислали презентационные данные, я поняла, что за этими украшениями стоит глубокая, близкая мне философия, и я просто влюбилась в эту эстетику»

Сати — основатель и солистка музыкального проекта SATI ETHNIKA, исполнительница мантр, она является экспертом в области мантра-медитации.

Создателям бренда было важно, чтобы амбассадор разделял философию бренда, был человеком интересной судьбы: целостным, наполненным, талантливым, мог вдохновлять и направлять окружающих. Эту силу, красоту и многогранный талант нашли в Сати.

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В рамках рекламной кампании бренда Сати провела три дня в пустыне Саудовской Аравии. Съемки проходили в 50–градусную жару, но Сати эти обстоятельства не испугали: «Мы снимали видео в каньоне небесной красоты. У меня было ощущение, что я нахожусь в ином измерении».

Основательница ювелирного бренда — талантливая художница из Саудовской Аравии. По словам Сати, она лично присутствовала на съемках, принимала участие в каждом этапе рекламной кампании, что приятно удивило певицу: «Я поразилась тому, что основательница бренда все время была с нами и отдавалась каждому микропроцессу. Хотя она могла спокойно сидеть в машине или даже в номере отеля, не выезжая в жаркую пустыню. Когда я увидела такую самоотдачу, на глаза навернулись слезы».

Сайдовская Аравия — очень закрытая, глубоко религиозная страна. Тем почетнее стать амбассадором локального бренда девушке из совершенно другой культуры.

EXISTENCE выбрали Сати в качестве амбассадора бренда из-за созвучия целей, устремлений и взглядов, похожей системы ценностей. За искренность, аутентичность, бережное отношение к Земле, людям и традициям.

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