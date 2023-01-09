Антон Куприянов: «Я бы хотел, чтобы жанр, в котором я творю, вошел в мировую культуру как пасмурный импрессионизм»

По 29 января в галерее современного искусства «ArtSight» (Стокгольм, Швеция) проходит персональная выставка художника Антона Куприянова. Антон Куприянов – живописец, представитель арт-объединения «Сугроб» (г. Тара, Омская обл., Россия) и герой документального фильма телеканала «Продвижение» «Тарская культурная аномалия» (реж. А. Горячкин). В эксклюзивном интервью для Евразийской медиагруппы художник дал несколько комментариев о своём творчестве, а также об организации стокгольмской выставки.

«Меня часто причисляют к представителям наивного реализма, но называйте меня сибирским романтиком. Я бы хотел, чтобы этот жанр вошел в мировую культуру как пасмурный импрессионизм», − заявил в эксклюзивном интервью Евразийской медиагруппе художник Антон Куприянов.

«Мы начали планировать выставку еще в 2020-м году, для неё было отобрано несколько живописных работ и акварели. В экспозицию включены 15 работ. В основном это пейзажи, большая часть которых связаны с сюжетом нашей зимы: поля, городские улицы, каждому из нас понятные зимние дороги. Я не идеализирую пространство, но хочу, чтобы Тару во всём мире знали и любили такой, какой её вижу я. Если хотите – моими «пасмурными романтичными» глазами», − подчеркнул Антон Куприянов.

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