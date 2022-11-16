Сати Спивакова и Алексей Гориболь представят проект к 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной

Вечер поэзии Беллы Ахмадулиной с участием актрисы Сати Спиваковой и пианиста Алексея Гориболя пройдет в Театральном зале Московского международного Дома музыки 25 ноября. Стихотворения поэтессы прозвучат в сопровождении фортепианных произведений Шумана, Шопена, Грига, Чайковского, Десятникова и Таривердиева.

«Дарование с чертами гениальности» – так откликнулся на поэтический голос юной Беллы Ахмадулиной её старший коллега и преподаватель в Литературном институте поэт Павел Антокольский. Наряду с Владимиром Высоцким, Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским Ахмадулина является легендой советской поэзии эпохи оттепели.

Новый проект актрисы Сати Спиваковой и пианиста Алексея Гориболя включает как популярные, так и менее знакомые широкой̆ публике стихотворения Беллы Ахмадулиной. Музыкальный ряд вечера выстроен из созвучных поэзии Ахмадулиной фортепианных произведений Р. Шумана, Ф. Шопена (одно из стихотворений так и называется – «Мазурка Шопена»), Э. Грига и П. Чайковского. Особое место в сценическом действии занимает музыка близких Ахмадулиной по жизни и духу композиторов – Микаэла Таривердиева и Леонида Десятникова.

Особую краску в программу внесет видеоколлаж, составленный из акварельных портретов Беллы Ахмадулиной кисти её супруга – выдающегося художника Бориса Мессерера.

Премьерный показ программы состоялся 23 июля 2021 года в рамках Фестиваля «Вдохновение» (Москва, ВДНХ).

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