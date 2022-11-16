Ко дню рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 11 ноября, в Российской государственной библиотеке открылась выставка «Достоевский-200. Красота спасёт мир. Плакаты молодых дизайнеров». Посетители увидят работы молодых дизайнеров, вдохновлявшихся творчеством великого писателя.

В 2021 году по всей стране проходили мероприятия, посвящённые двухсотлетию со дня рождения Достоевского. В честь писателя состоялась предбиеннальная плакатная акция Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела 15», и именно к этому событию было приурочено создание плакатов. Позднее в рамках биеннале была выделена номинация «Красота спасёт мир / Достоевский-200».

Плакат всегда чувствителен к актуальным событиям, и двухсотлетие Достоевского не могло остаться незамеченным для представителей этого искусства. Творчество Достоевского — не просто часть российской культуры, но и достояние всего мира. А одна из постоянных тем и задач Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» — это творческая интеграция с мировым сообществом и продвижение русской культуры за рубежом.

С каждым годом эксперименты дизайнеров плаката с формой заходят всё дальше и дальше, художники раздвигают границы, чтобы создать захватывающий опыт для зрителя. Плакат сегодня уходит от прежней лаконичности и обязательной однозначности, стремится к более сложным конструкциям и реализациям.

Среди плакатов, посвящённых Достоевскому, можно увидеть различные варианты прочтения заданной темы — от прямых её интерпретаций, с использованием узнаваемого образа писателя, до весьма вольных. В творчестве этого писателя этика и эстетика переплетены гораздо сильнее, чем в произведениях любого другого автора, а многоплановость художественного мира Достоевского перекликается со стилистикой и визуальным языком современного плаката.

Все плакаты, которые можно увидеть в Розовом зале, сразу после демонтажа выставки будут переданы художниками в дар РГБ и займут своё место в одном из самых крупных хранилищ плакатов в мире.

Выставка работает до 27 января 2023 года.

Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела» проводится с 1992 года и традиционно знакомит с лучшими образцами графического дизайна со всего мира. Биеннале способствует осмыслению современной визуальной культуры и её развитию. За время своего существования «Золотая пчела» стала самым крупным международным смотром плаката и других жанров графического дизайна.

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