Дом музыки отметит день рождения Шнитке в зале, носящем имя композитора

24 ноября, в день рождения Альфреда Шнитке, прозвучит одно из его выдающихся произведений – Хоровой концерт, созданный на текст Григора Нарекаци. Мировой шедевр представит Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова под управлением Николая Азарова. Вечер пройдет в Новом зале, получившем недавно имя композитора.

Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова

Хоровой концерт Шнитке – одно из самых проникновенных произведений в истории музыки, литературной основой для которого послужили тексты выдающегося средневекового армянского писателя и поэта, монаха, философа-мистика и богослова Григора Нарекаци (951–1003). Его вдохновенные духовные стихи из «Книги скорбных песнопений» Валерий Брюсов называл «священными элегиями». Шнитке обнаружил их в сборнике «Армянская средневековая лирика» в переводе Наума Гребнева и получил мощный творческий импульс. Сам композитор говорил, что «написал ту музыку, которую вызвал этот текст, а не ту, которую хотел сам». Премьера Хорового концерта состоялась в 1986 году в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В основу произведения легла третья глава из 95 песен-плачей Нарекаци, ее четыре части стали четырьмя частями Концерта. В музыке, пронизанной чувством покаяния и очищения, соединяются скорбь и возвышенность. В произведении соединились музыкальные традиции разных стран и эпох – русский знаменный распев, элементы «баховской полифонии», раннего европейского многоголосия и армянский колорит.

Хоровой концерт на стихи Нарекаци исполнит Государственный академический Московский областной хор имени А. Кожевникова – один из старейших прославленных коллективов России, который был организован в 1956 году. Хор носит имя Андрея Дмитриевича Кожевникова – выдающегося хорового дирижера, народного артиста России, который руководил коллективом в 1988–2011 годах. С 2014 года хор возглавляет Николай Азаров.

Помимо музыкальной программы гостям вечера будет представлена скульптурная композиция религиозной тематики и выставка картин. Свои работы представит скульптор-монументалист Дмитрий Кукколос, известный такими работами, как монумент Великому Князю Московскому Димитрию Донскому и его супруге Великой Княгине Московской Евдокии (в монашестве Евфросинии), барельеф «Сергий Радонежский» для часовни в Италии, скульптура «Варлаам Серпуховской», памятник-бюст Святому праведному воину Ф.Ф. Ушакову и многими другими. Также на выставке можно будет увидеть работы скульптора и художника Германа Измайлова, воплощающего свои творческие идеи в скульптурах в металле. Одной из значимых работ автора стала реставрация рамы Петра и Февронии в Муромском девичьем монастыре.

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