Главный дирижёр Пермского театра оперы и балет Мигран Агаджанян поделился планами на новый сезон

Пост главного дирижера и музыкального руководителя Пермской оперы займет лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского и конкурса Operalia Мигран Агаджанян (Санкт-Петербург). В сезоне 2022/2023 театр представит новые оперные и балетные постановки Константина Богомолова, Антона Пимонова, Евгении Сафоновой и Романа Феодори, которые пройдут под музыкальным управлением Миграна Агаджаняна, Федора Леднёва и Филиппа Чижевского.

Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян (*1992) принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения. В 2016 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова как пианист (класс Владимира Мищука) и как оперно-симфонический дирижер (класс Владимира Альтшулера). Как певец Агаджанян прошел курс обучения в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, где обучался у Ренаты Скотто и Джузеппе Саббатини. С 2017 года является солистом Мариинского театра, в 2018-м стал лауреатом Международного оперного конкурса Operalia, в 2019-м — лауреатом Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Как певец выступал в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон), Лирической опере Чикаго, Лионской опере, Опере Лос-Анджелеса и др. В 2012 году Агаджанян основал Молодежный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым активно гастролирует по городам России и Европы. Как дирижер постоянно сотрудничает с Мариинским театром. В январе 2022 года Мигран Агаджанян успешно дебютировал за пультом Пермской оперы в спектакле «Богема» Джакомо Пуччини.

Первая премьера 151-го сезона будет выпущена в ноябре 2022 года — спектакль, в центре которого окажется одна из ключевых оперных партитур ХХ века, «Замок герцога Синяя Борода» (16+) Белы Бартока. Его музыкальным руководителем выступит известный петербургский дирижер Федор Леднёв, зарекомендовавший себя ведущим отечественным специалистом по интерпретации музыки XX—XXI вв. Для режиссера-резидента БДТ им. Товстоногова, лауреата «Золотой Маски» –2020 Евгении Сафоновой этот спектакль станет первым опытом работы в музыкальном театре. В декабре 2022 года эстафету в параде новых постановок примет балетная труппа: новый балет Антона Пимонова на музыку американского композитора-минималиста Стива Райха The Four Sections (12+) будет показан в одной программе с премьерами никогда не шедших в Перми одноактных балетов Уильяма Форсайта и других классиков современной хореографии.

Весной 2023 года пройдет премьера оперы «Бал-маскарад» (16+) Джузеппе Верди под управлением главного дирижера театра Миграна Агаджаняна в постановке Романа Феодори. Этот спектакль станет дебютом на большой оперной сцене известного режиссера, многократного лауреата «Золотой Маски», в последние годы много и успешно работавшего на стыке драматического и музыкального театра.

Заключительную оперную премьеру сезона в июне 2023 года выпустит тандем режиссера Константина Богомолова и дирижера Филиппа Чижевского: авторы нашумевшей трактовки «Кармен» Жоржа Бизе возвращаются на пермскую сцену с «Летучим голландцем» (18+) Рихарда Вагнера. Кульминация нового сезона Пермского театра оперы и балета придется на июль будущего года, когда руководитель балетной труппы Антон Пимонов покажет премьеру балета «Каменный цветок» (12+) Сергея Прокофьева по мотивам уральских сказов Павла Бажова, которая станет приношением театра к 300-летию Перми.

— Музыкальным руководителем Пермской оперы должен быть молодой, но уже достаточно опытный дирижер, который специализируется в первую очередь на оперном репертуаре и активно включен в жизнь мировой музыкальной сцены. Мигран Агаджанян, с которым я сотрудничал с самого начала его карьеры, полностью соответствует этому определению. Главному дирижеру театра приходится совмещать решение художественных и административных задач, поэтому важную роль в его назначении стали менеджерские качества Миграна Агаджаняна, в 19 лет с нуля организовавшего абсолютно новый творческий коллектив и успешно руководящего им по сей день, – говорит генеральный директор Пермского театра оперы и балета Давлет Азнароков.

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