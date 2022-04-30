Любимые майские песни на ТВЦ

Праздничные выпуски программы «Песни нашего двора» – 1 и 9 мая на ТВЦ.

Гости программы к 1 мая: Анастасия Макеева, Мариам Мирабова, Татьяна Визбор, Сергей Куприк, Эдуард Ханок,Татьяна Рузавина, Александр Левшин, Сергей Таюшев, Николай Рябуха, Алиса Игнатьева, Иван Ильичёв. Соведущим Элеоноры Филиной стал Вячеслав Малежик.

Специальные гости студии — дочери известных авторов песен Татьяна Визбор и Анна Шаферан. «На тебе сошелся клином белый свет», «Ходит песенка по кругу», «Ты погоди», «Листья желтые», «Моряк в развалочку» — творчество Игоря Шаферана в этом выпуске вспоминали много. Всего Игорь Давыдович написал более 300 песен, а если считать вместе с неизданными, то более 500. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Как отметила его дочь Анна, песни отца продолжают жить, потому что он всегда писал их для людей, от всего сердца.

Татьяна Визбор исполнила песню своего знаменитого отца «Милая моя». Вспоминая о Юрии Визборе, она рассказала, что Первомай они обычно встречали у костра с гитарами, так как на майские праздники ходили в байдарочные походы. Вячеслав Малежик поделился своими воспоминаниями: «Я был одним из таких детей, кого папа сажал на плечи, и мы шли на Красную площадь на демонстрацию. Я помню, как на трибуне стоял Сталин, и я ему махал рукой. А мне казалось, что он машет мне. Позже, уже в классе 5-м, я учился в музыкальной школе, и когда мы возвращались после демонстрации во двор, я играл на баяне».

Соведущим Элеоноры Филиной программы к 9 мая стал актер Никита Высоцкий, сын легендарного Владимира Высоцкого:

— Этот день всегда был всенародным праздником. Вместе со всеми мы ходили смотреть салют, гулять у Большого театра, где встречались ветераны, — вспоминает Никита. — Мои родители пережили войну в детском возрасте, и, конечно, она оставила огромный след в их душах. Оба моих деда воевали с первого и до последнего дня войны. И каждое 9 мая мы старались собираться все вместе.

Музыка многое давала солдатам – она поддерживала их боевой дух, помогала выжить, справится со всеми трудностями. За дни войны было дано 1.350.000 концертов. Это примерно 900 концертов в день. Некоторые песни рождались прямо на фронте, а старые часто обретали новые смыслы. Например, известная всем песня «Валенки» — в исполнении Лидии Руслановой она стала другой. Лидия Андреевна написала свою версию прямо на фронте, за несколько минут до выступления. И сейчас все поют именно ее версию песни. Всего Русланова дала более 1000 концертов на фронтах.

В этом выпуске прозвучат много песен о войне. Как известных, так и не очень. Например, песня «Голуби», посвященная мальчику-партизану, который был расстрелян в 1941 году, и которому поставили памятник в Ростове. Эта композиция — неофициальная песня о войне.

Актер Анатолий Журавлев исполнит знаменитую «Темную ночь», Никита Высоцкий исполнит песню своего отца «Когда он не вернулся из боя». И завершится концерт, конечно, песней «День Победы», которую исполнит Евгений Кунгуров.

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