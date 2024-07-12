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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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СберУниверситет и Муза представляют новый проект со звездами креативных индустрий

editor
By editor
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арт-хюгге

В честь 10-летия кампуса СберУниверситет совместно с Музой запускают проект «Арт-хюгге»: цикл событий вместе со звездами культуры.

Первое мероприятие в рамках проекта состоится в кампусе СберУниверситета и будет посвящено русской классической музыке. Гости познакомятся с творчеством Петра Чайковского и Игоря Стравинского вместе с музыковедом и участником группы OQJAV Ярославом Тимофеевым, узнают, как классическая музыка повлияла на популярное искусство, а также услышат произведения гениальных композиторов вместе с новой звездой русской фортепианной школы Константином Емельяновым.

Новый формат культурных событий позволит погрузиться в мир искусства и станет помощником в развитии творческого мышления и эмоционального интеллекта. Другие мероприятия проекта «Арт-хюгге» будут посвящены живописи, театру, танцу, кино и литературе.

Организатором проекта совместно со СберУниверситетом выступает онлайн-университет творческих профессий «Муза», который создает авторские онлайн-курсы и образовательные программы для всех, кто интересуется культурой и искусством и хочет быть причастным к креативным индустриям.

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