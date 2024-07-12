СберУниверситет и Муза представляют новый проект со звездами креативных индустрий

В честь 10-летия кампуса СберУниверситет совместно с Музой запускают проект «Арт-хюгге»: цикл событий вместе со звездами культуры.

Первое мероприятие в рамках проекта состоится в кампусе СберУниверситета и будет посвящено русской классической музыке. Гости познакомятся с творчеством Петра Чайковского и Игоря Стравинского вместе с музыковедом и участником группы OQJAV Ярославом Тимофеевым, узнают, как классическая музыка повлияла на популярное искусство, а также услышат произведения гениальных композиторов вместе с новой звездой русской фортепианной школы Константином Емельяновым.

Новый формат культурных событий позволит погрузиться в мир искусства и станет помощником в развитии творческого мышления и эмоционального интеллекта. Другие мероприятия проекта «Арт-хюгге» будут посвящены живописи, театру, танцу, кино и литературе.

Организатором проекта совместно со СберУниверситетом выступает онлайн-университет творческих профессий «Муза», который создает авторские онлайн-курсы и образовательные программы для всех, кто интересуется культурой и искусством и хочет быть причастным к креативным индустриям.