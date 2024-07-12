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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве завершилась неделя восточной культуры «Караван Парад»

editor
By editor
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караван-парад

Социально-культурный проект «Караван Парад» и неделя восточной культуры, проходившая с 27 июня по 3 июля при поддержке Посольства Республики Казахстан, подошли к концу. Это атмосферное событие проводилось в павильоне «Казахстан» на ВДНХ. Организатором «Караван Парада» выступает автономная некоммерческая организация «Развитие межнациональных культурных инициатив и искусства» (АНО «РАМКИ»).

В рамках недели восточной культуры состоялась череда ярких событий, погрузивших гостей в культуру и традиции тюркских народов России и народов Центральной Азии.

Торжественное открытие началось с приветственной речи директора павильона. Затем в рамках деловой программы прошел круглый стол с участием представителей республик и экспертов индустрии. В ходе круглого стола обсуждались механизмы развития креативных индустрий, культуры, искусства и высоких ремесел Центральной Азии и регионов России на российском рынке.

Одним из запоминающихся событий недели стал официальный запуск маркета дизайнеров «Тюбетейка Fashion» и выставки-экспозиции, на который были представлены работы художников, вдохновленных культурой востока. Среди представленных художников были Ермурат Ерхасан, Камила Жапалова, Владимир Гвоздев, Марина Рыбка, Юлия Беласла и Ольга Гончарова. Их яркие и самобытные картины, отражающие богатство и многогранность восточной культуры, привлекли большое внимание ценителей искусства.

Помимо деловой программы, гости «Караван Парада» могли принять участие в увлекательном мастер-классе по мультипликации, где посетители создавали свои собственные мультфильмы, погружаясь в творческий процесс.

Кульминацией недели стал закрытый показ мод «Тюбетейка Fashion», на котором дизайнеры из разных стран продемонстрировали свое творчество — яркие коллекции одежды, украшений и аксессуаров, вдохновленные культурой Центральной Азии и тюркских народов России, Стилизацией моделей занимался бренд Zein by Zein.

Одна из почетных гостей показа Садриева Диляра — Региональный директор Council of Modest fashion по России и СНГ, сооснователь Modest Russia выступила с речью на круглом столе

Она отметила, что «одежда не должна быть сувенирной».

«Я так устала от «фольклорных напевов» на показах, которые последнее время довольно часто посещаю», — заявила она нашему корреспонденту, подмечая самобытность и уникальность работ дизайнеров, представленных в рамках «Тюбетейка Fashion». «Даже показы недель Высокой моды не вызывают мыслей купить и носить одежду с подиумов».

Среди участников показа «Тюбетейка фешн» были:

  • Абдылдаева Сейде (бренд «Seide Fashion», коллекция «Восточные сны». Дополнили образы моделей головные уборы от Абрамкиной Инны и украшений от Маэстро Зейн;
  • Дизайнеры бренда «DALA» (Республика Казахстан);
  • Ефремова Анжелика Святославовна и Гуляева Жанна Владимировна (бренд «Наследие солнца» из Якутии);
  • Дизайнеры бренда «PENTATONICA» (Республика Казахстан);
  • Дизайнеры бренда «BLS» (Республика Казахстан);
  • Сайитали кызы Айпери (бренд «AIGANA», Кыргызстан, коллекция «Капризы женщины»).

Также в этот вечер был анонсирован конкурс красоты «Мисс Жемчужина Востока», финал которого состоится этой осенью.

Завершилась неделя «Караван Парада» триумфом музыки и искусства — благотворительным концертом «Слово Музыканта II», в котором приняли участие юные таланты из известных музыкальных телепроектов:«Голос. Дети», «Х-фактор», «Ты — Первый», «Фабрика звезд». Ведущими выступили Адель Старостина и Таисия Скоморохова (СТС KIDS).

Праздничная программа включала выступления ансамбля «Цветы», Академии театра и мюзикла Татьяны Тур, коллектива «МультиКейс», певца Danex, Адель Старостиной с группой «Нейросеть», Макара Хохлова, ансамбля «Kids тыц-тыц», Ангелины Антоновой, Марианны Айрапетянц, Линары Тугушевой, Камиллы Короян, Евы Темнюк, дуэта Ирина и Андрей Артюховы, Алима Фейза, Николь Короли, Евгении Корольковой, Леры Гапоновой, Алима, Олеси Казаченко, Юлианы Ли, Вероники Мясковской, дуэта Олеси Жуковой и Юлии Костенко, Егора Якунина, Вероники Бирюковой, Ксюши Pantera, An Sun, Алины Стильняхи, Германа Блека, Pandochki, Таисии Скомороховой и Варвары Бутко.

Генеральный директор АНО «РАМКИ» Л.А. Кожасаева заявляет, что миссия этого масштабного мероприятия была направлена на консолидацию тюркских народов России и народов Центральной Азии, а также популяризацию культуры этих народов, создание платформы для межкультурного диалога и развития новых механизмов культурной дипломатии в современных условиях.

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