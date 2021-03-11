Seasons Tech V.2: старт акселератора

Компания «Русские сезоны» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» стартовала долгосрочная программа поддержки инновационных проектов в области легкой промышленности в России Seasons Tech V.2.
В рамках мероприятия, посвященного старту акселератора, эксперты индустрии рассказали о возможностях развития проектов в сфере легкой промышленности, подвели итоги преакселератора Seasons Tech и озвучили бизнес-задачи, которые будут стоять перед командами. Экспертами выступили: генеральный директор и президент компании «Русские сезоны» Дарья Мациевская, советник по развитию компании «Иннопрактика» Анна Исаева, руководитель отдела моды Агентства креативных индустрий при правительстве Москвы Ольга Кириллова, директор проектного офиса научно-технологической инициативы СПбГУПТД Максим Ермачков, проректор РГУ имени А.Н. Косыгина Олег Кащеев, исполнительный директор РСПО Наталья Шустикова, директор по развитию ООО «Термопол» Владислав Иванов, председатель кластера РАЭК/Fashion Tech Антон Алфер.
«Проект Seasons Tech V.2 направлен на поддержку начинающих предпринимателей в области инновационного развития легкой промышленности, – отметила советник по развитию негосударственного института развития «Иннопрактика» Анна Исаева. – Привлечение к работе в Seasons Tech V.2 экспертов легкой промышленности и представителей компаний-ведущих игроков отрасли, которые, с одной стороны, передают практический опыт и знания участникам акселератора, а с другой – формулируют для них актуальные отраслевые задачи, поможет профессиональному развитию молодых специалистов».
«В рамках Seasons Tech V.1, который состоялся в 2018–2019 гг., было рассмотрено более 200 заявок. Акселератор охватил более 20 регионов России. 80 участников прошли образовательную программу. Более 30 экспертов поработали с командами. На Demo day Seasons Tech V.1 12 команд-финалистов представили презентацию своего проекта, первичный бизнес-план и прототип изобретения или работающую технологию. 3 команды получили гранты на развитие своих проектов», – прокомментировала итоги первого акселератора основатель программы Seasons Tech, президент «Русских сезонов» Дарья Мациевская.
Как и первый акселератор, второй вызвал большой интерес у молодых инноваторов. Из более 200 поступивших заявок организаторы отобрали 80. Seasons Tech V.2 является акселератором смешанного типа: часть участников работают над авторскими проектами по принципу «technology push», другие же — будут решать бизнес-задачи по принципу «market pool».
Директор по развитию ООО «Термопол» к.ф.н. Владислав Иванов подчеркнул особую актуальность акселерационной программы: «В Год Российской науки и технологий, учрежденный указом президента РФ, компания увеличила объем поддержки по разработке и исследованиям Seasons Tech V.2. Развивая взаимодействие с проектами и учитывая возрастающий уровень и количество участников, мы прогнозируем особую актуальность тематики исследований и внедрений, связанных с техническим текстилем, синтетическими материалами и изделиями из них, неткаными материалами».
Среди авторских проектов, представленных участниками в заявках, ― компактный многофункциональный ультрафиолетовый стерилизатор, который позволяет обеззараживать мобильные устройства; платформа для хранения цифрового гардероба; обувь с механическим устройством в подошве, позволяющим обуваться и разуваться без помощи рук; web-платформа для пошива одежды, объединяющая фабрики, бренды и поставщиков для легкой работы над заказами; умная одежда с подогревом управляемая от смартфона через специальное приложение и другие.
По окончании акселератора 12 команд представят свои проекты в рамках Demo day. Авторы трех проектов, по мнению экспертного совета Seasons Tech, обладающих максимальным бизнес-потенциалом, получат гранты на развитие. Участники смогут работать над совершенствованием своих проектов самостоятельно или объединиться в команды и работать для решения задач, предложенных индустриальными партнерами проекта, что поможет исследованиям быть по-настоящему востребованными отраслью.
Технологический партнер программы — компания «Холлофайбер».
Отраслевые партнеры программы: Агентство Креативных Индустрий при правительстве Москвы, Российский союз производителей одежды, Fashion Consulting Group, венчурный фонд Contrivance Ventures, кластер РАЭК/Fashion Tech, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.