Seasons Tech V.2: старт акселератора

Ком­па­ния «Рус­ские сезо­ны» при под­держ­ке него­су­дар­ствен­но­го инсти­ту­та раз­ви­тия «Инно­прак­ти­ка» стар­то­ва­ла дол­го­сроч­ная про­грам­ма под­держ­ки инно­ва­ци­он­ных про­ек­тов в обла­сти лег­кой про­мыш­лен­но­сти в Рос­сии Seasons Tech V.2.

В рам­ках меро­при­я­тия, посвя­щен­но­го стар­ту аксе­ле­ра­то­ра, экс­пер­ты инду­стрии рас­ска­за­ли о воз­мож­но­стях раз­ви­тия про­ек­тов в сфе­ре лег­кой про­мыш­лен­но­сти, под­ве­ли ито­ги пре­ак­се­ле­ра­то­ра Seasons Tech и озву­чи­ли биз­нес-зада­чи, кото­рые будут сто­ять перед коман­да­ми. Экс­пер­та­ми высту­пи­ли: гене­раль­ный дирек­тор и пре­зи­дент ком­па­нии «Рус­ские сезо­ны» Дарья Маци­ев­ская, совет­ник по раз­ви­тию ком­па­нии «Инно­прак­ти­ка» Анна Иса­е­ва, руко­во­ди­тель отде­ла моды Агент­ства кре­а­тив­ных инду­стрий при пра­ви­тель­стве Моск­вы Оль­га Кирил­ло­ва, дирек­тор про­ект­но­го офи­са науч­но-тех­но­ло­ги­че­ской ини­ци­а­ти­вы СПб­ГУПТД Мак­сим Ермач­ков, про­рек­тор РГУ име­ни А.Н. Косы­ги­на Олег Каще­ев, испол­ни­тель­ный дирек­тор РСПО Ната­лья Шуст­и­ко­ва, дирек­тор по раз­ви­тию ООО «Тер­мо­пол» Вла­ди­слав Ива­нов, пред­се­да­тель кла­сте­ра РАЭК/Fashion Tech Антон Алфер.

«Про­ект Seasons Tech V.2 направ­лен на под­держ­ку начи­на­ю­щих пред­при­ни­ма­те­лей в обла­сти инно­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия лег­кой про­мыш­лен­но­сти, – отме­ти­ла совет­ник по раз­ви­тию него­су­дар­ствен­но­го инсти­ту­та раз­ви­тия «Инно­прак­ти­ка» Анна Иса­е­ва. – При­вле­че­ние к рабо­те в Seasons Tech V.2 экс­пер­тов лег­кой про­мыш­лен­но­сти и пред­ста­ви­те­лей ком­па­ний-веду­щих игро­ков отрас­ли, кото­рые, с одной сто­ро­ны, пере­да­ют прак­ти­че­ский опыт и зна­ния участ­ни­кам аксе­ле­ра­то­ра, а с дру­гой – фор­му­ли­ру­ют для них акту­аль­ные отрас­ле­вые зада­чи, помо­жет про­фес­си­о­наль­но­му раз­ви­тию моло­дых специалистов».

«В рам­ках Seasons Tech V.1, кото­рый состо­ял­ся в 2018–2019 гг., было рас­смот­ре­но более 200 заявок. Аксе­ле­ра­тор охва­тил более 20 реги­о­нов Рос­сии. 80 участ­ни­ков про­шли обра­зо­ва­тель­ную про­грам­му. Более 30 экс­пер­тов пора­бо­та­ли с коман­да­ми. На Demo day Seasons Tech V.1 12 команд-фина­ли­стов пред­ста­ви­ли пре­зен­та­цию сво­е­го про­ек­та, пер­вич­ный биз­нес-план и про­то­тип изоб­ре­те­ния или рабо­та­ю­щую тех­но­ло­гию. 3 коман­ды полу­чи­ли гран­ты на раз­ви­тие сво­их про­ек­тов», – про­ком­мен­ти­ро­ва­ла ито­ги пер­во­го аксе­ле­ра­то­ра осно­ва­тель про­грам­мы Seasons Tech, пре­зи­дент «Рус­ских сезо­нов» Дарья Мациевская.

Как и пер­вый аксе­ле­ра­тор, вто­рой вызвал боль­шой инте­рес у моло­дых инно­ва­то­ров. Из более 200 посту­пив­ших заявок орга­ни­за­то­ры ото­бра­ли 80. Seasons Tech V.2 явля­ет­ся аксе­ле­ра­то­ром сме­шан­но­го типа: часть участ­ни­ков рабо­та­ют над автор­ски­ми про­ек­та­ми по прин­ци­пу «technology push», дру­гие же — будут решать биз­нес-зада­чи по прин­ци­пу «market pool».

Дирек­тор по раз­ви­тию ООО «Тер­мо­пол» к.ф.н. Вла­ди­слав Ива­нов под­черк­нул осо­бую акту­аль­ность аксе­ле­ра­ци­он­ной про­грам­мы: «В Год Рос­сий­ской нау­ки и тех­но­ло­гий, учре­жден­ный ука­зом пре­зи­ден­та РФ, ком­па­ния уве­ли­чи­ла объ­ем под­держ­ки по раз­ра­бот­ке и иссле­до­ва­ни­ям Seasons Tech V.2. Раз­ви­вая вза­и­мо­дей­ствие с про­ек­та­ми и учи­ты­вая воз­рас­та­ю­щий уро­вень и коли­че­ство участ­ни­ков, мы про­гно­зи­ру­ем осо­бую акту­аль­ность тема­ти­ки иссле­до­ва­ний и внед­ре­ний, свя­зан­ных с тех­ни­че­ским тек­сти­лем, син­те­ти­че­ски­ми мате­ри­а­ла­ми и изде­ли­я­ми из них, нетка­ны­ми материалами».

Сре­ди автор­ских про­ек­тов, пред­став­лен­ных участ­ни­ка­ми в заяв­ках, ― ком­пакт­ный мно­го­функ­ци­о­наль­ный уль­тра­фи­о­ле­то­вый сте­ри­ли­за­тор, кото­рый поз­во­ля­ет обез­за­ра­жи­вать мобиль­ные устрой­ства; плат­фор­ма для хра­не­ния циф­ро­во­го гар­де­роба; обувь с меха­ни­че­ским устрой­ством в подош­ве, поз­во­ля­ю­щим обу­вать­ся и разу­вать­ся без помо­щи рук; web-плат­фор­ма для поши­ва одеж­ды, объ­еди­ня­ю­щая фаб­ри­ки, брен­ды и постав­щи­ков для лег­кой рабо­ты над зака­за­ми; умная одеж­да с подо­гре­вом управ­ля­е­мая от смарт­фо­на через спе­ци­аль­ное при­ло­же­ние и другие.

По окон­ча­нии аксе­ле­ра­то­ра 12 команд пред­ста­вят свои про­ек­ты в рам­ках Demo day. Авто­ры трех про­ек­тов, по мне­нию экс­перт­но­го сове­та Seasons Tech, обла­да­ю­щих мак­си­маль­ным биз­нес-потен­ци­а­лом, полу­чат гран­ты на раз­ви­тие. Участ­ни­ки смо­гут рабо­тать над совер­шен­ство­ва­ни­ем сво­их про­ек­тов само­сто­я­тель­но или объ­еди­нить­ся в коман­ды и рабо­тать для реше­ния задач, пред­ло­жен­ных инду­стри­аль­ны­ми парт­не­ра­ми про­ек­та, что помо­жет иссле­до­ва­ни­ям быть по-насто­я­ще­му вос­тре­бо­ван­ны­ми отраслью.

Тех­но­ло­ги­че­ский парт­нер про­грам­мы — ком­па­ния «Хол­ло­фай­бер».

Отрас­ле­вые парт­не­ры про­грам­мы: Агент­ство Кре­а­тив­ных Инду­стрий при пра­ви­тель­стве Моск­вы, Рос­сий­ский союз про­из­во­ди­те­лей одеж­ды, Fashion Consulting Group, вен­чур­ный фонд Contrivance Ventures, кла­стер РАЭК/Fashion Tech, Санкт-Петер­бург­ский госу­дар­ствен­ный уни­вер­си­тет про­мыш­лен­ных тех­но­ло­гий и дизай­на, Рос­сий­ский госу­дар­ствен­ный уни­вер­си­тет име­ни А.Н. Косы­ги­на и другие.

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