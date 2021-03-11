Филипп Киркоров рассказал, как воспитывает своих детей

Поп-король признался, что переживает за наследников. Правда ли, что Мартин не готов столкнуться с жизненными испытаниями? Какие концерты устраивает Алла-Виктория? Почему девочка против свадьбы отца?
Несмотря на свой плотный график, Филипп Киркоров всегда на связи с детьми и знает обо всех их секретах. Артист всегда советуется с Аллой-Викторией и Мартином, даже когда дает интервью.
«Они хотят меня женить! Слышишь, Алла-Виктория? А она мне отвечает: «Ага, сейчас». Вот и весь ответ. Устами младенца глаголет истина», — объясняет журналистам певец.
Наследнице звезды всего девять лет, но артист уже говорит о ее непростом характере.
«Она не закатывает истерик, а устраивает концерты! Мы уже сейчас понимаем, что это будет за штучка. Но я спокоен за нее, потому что у Аллы-Виктории есть характер!», — убежден Филипп.
Дети Киркорова с пеленок привыкли к роскошной жизни. Дочь певца носит пижаму за 50 тысяч рублей, а сын предпочитает наряды от известных брендов. Цена за каждую вещь начинается от 30-ти тысяч рублей. Несколько раз в год семья отдыхает в теплых краях. Недавно они прилетели из Дубая, где снимали номер за 70 тысяч рублей в сутки!
Поп-король тратит на образование наследников более шести миллионов рублей в год. Только за школу певец отдает каждый месяц по 300 тысяч рублей. На свое восьмилетие Мартин получил в подарок иномарку за 30 миллионов рублей! И это несмотря на то, что ребенку пока нельзя садиться за руль. Сейчас ребята занимаются конным спортом, для этого им купили породистых лошадей.
Звездный отец уже задумывается о будущем своих наследников. Киркоров очень хочет, чтобы избранник его дочери любил ее так же сильно, как он сам!
«Дочки ищут в своих мужчинах образ отца. Я у нее есть, а в будущем ей нужен похожий мужчина. Такие экземпляры встречаются редко», — отметил артист.
Филипп признался, что всерьез переживает за личную жизнь сына. Он уверен, что Мартину будет сложно найти невесту.
«Он у меня такой мягкий, хороший, правильный. Он занимается спортом, учится хорошо. Обычно таким достаются разные сучки», — рассуждает звезда.
Поклонники отмечают, что Мартин производит впечатление идеального ребенка. На его странице в личном микроблоге фотографии с учебниками и книжками. Мальчик достигает высот и в спорте, он уже уверенно стоит на серфе.
Брат и сестра пошли по стопам отца. Они посвящают себя творчеству: ведут блог, читают стихи и поют. Дети даже выступают в качестве моделей на модных показах.
Филипп воспитывает детей один. Они называют мамой свою крестную – бизнес-леди Наталью Ефремову. Воспитанием наследников занимаются няни и отец Киркорова.
«Мои дети смотрят все советские фильмы. Они воспитываются на том, на чем вырос я, а не на тупых «Трансформерах» и так далее. В нашем доме показывают мультфильм «Ну, погоди!» намного чаще, чем «Том и Джерри» и «Розовую пантеру», — отметил певец.
Несмотря на любовь к отцу, наследники не хотят выступать на сцене. Мартин уже начал актерскую карьеру в киножурнале «Ералаш», а вот Алла-Виктория устала от популярности. Девочка хочет стать архитектором.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.