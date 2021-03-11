Филипп Киркоров рассказал, как воспитывает своих детей

Поп-король при­знал­ся, что пере­жи­ва­ет за наслед­ни­ков. Прав­да ли, что Мар­тин не готов столк­нуть­ся с жиз­нен­ны­ми испы­та­ни­я­ми? Какие кон­цер­ты устра­и­ва­ет Алла-Вик­то­рия? Поче­му девоч­ка про­тив сва­дьбы отца?

Несмот­ря на свой плот­ный гра­фик, Филипп Кир­ко­ров все­гда на свя­зи с детьми и зна­ет обо всех их сек­ре­тах. Артист все­гда сове­ту­ет­ся с Аллой-Вик­то­ри­ей и Мар­ти­ном, даже когда дает интервью.

«Они хотят меня женить! Слы­шишь, Алла-Вик­то­рия? А она мне отве­ча­ет: «Ага, сей­час». Вот и весь ответ. Уста­ми мла­ден­ца гла­го­лет исти­на», — объ­яс­ня­ет жур­на­ли­стам певец.

Наслед­ни­це звез­ды все­го девять лет, но артист уже гово­рит о ее непро­стом характере.

«Она не зака­ты­ва­ет исте­рик, а устра­и­ва­ет кон­цер­ты! Мы уже сей­час пони­ма­ем, что это будет за штуч­ка. Но я спо­ко­ен за нее, пото­му что у Аллы-Вик­то­рии есть харак­тер!», — убеж­ден Филипп.

Дети Кир­ко­ро­ва с пеле­нок при­вык­ли к рос­кош­ной жиз­ни. Дочь пев­ца носит пижа­му за 50 тысяч руб­лей, а сын пред­по­чи­та­ет наря­ды от извест­ных брен­дов. Цена за каж­дую вещь начи­на­ет­ся от 30-ти тысяч руб­лей. Несколь­ко раз в год семья отды­ха­ет в теп­лых кра­ях. Недав­но они при­ле­те­ли из Дубая, где сни­ма­ли номер за 70 тысяч руб­лей в сутки!

Поп-король тра­тит на обра­зо­ва­ние наслед­ни­ков более шести мил­ли­о­нов руб­лей в год. Толь­ко за шко­лу певец отда­ет каж­дый месяц по 300 тысяч руб­лей. На свое вось­ми­ле­тие Мар­тин полу­чил в пода­рок ино­мар­ку за 30 мил­ли­о­нов руб­лей! И это несмот­ря на то, что ребен­ку пока нель­зя садить­ся за руль. Сей­час ребя­та зани­ма­ют­ся кон­ным спор­том, для это­го им купи­ли поро­ди­стых лошадей.

Звезд­ный отец уже заду­мы­ва­ет­ся о буду­щем сво­их наслед­ни­ков. Кир­ко­ров очень хочет, что­бы избран­ник его доче­ри любил ее так же силь­но, как он сам!

«Доч­ки ищут в сво­их муж­чи­нах образ отца. Я у нее есть, а в буду­щем ей нужен похо­жий муж­чи­на. Такие экзем­пля­ры встре­ча­ют­ся ред­ко», — отме­тил артист.

Филипп при­знал­ся, что все­рьез пере­жи­ва­ет за лич­ную жизнь сына. Он уве­рен, что Мар­ти­ну будет слож­но най­ти невесту.

«Он у меня такой мяг­кий, хоро­ший, пра­виль­ный. Он зани­ма­ет­ся спор­том, учит­ся хоро­шо. Обыч­но таким доста­ют­ся раз­ные суч­ки», — рас­суж­да­ет звезда.

Поклон­ни­ки отме­ча­ют, что Мар­тин про­из­во­дит впе­чат­ле­ние иде­аль­но­го ребен­ка. На его стра­ни­це в лич­ном мик­роб­ло­ге фото­гра­фии с учеб­ни­ка­ми и книж­ка­ми. Маль­чик дости­га­ет высот и в спор­те, он уже уве­рен­но сто­ит на серфе.

Брат и сест­ра пошли по сто­пам отца. Они посвя­ща­ют себя твор­че­ству: ведут блог, чита­ют сти­хи и поют. Дети даже высту­па­ют в каче­стве моде­лей на мод­ных показах.

Филипп вос­пи­ты­ва­ет детей один. Они назы­ва­ют мамой свою крест­ную – биз­нес-леди Ната­лью Ефре­мо­ву. Вос­пи­та­ни­ем наслед­ни­ков зани­ма­ют­ся няни и отец Киркорова.

«Мои дети смот­рят все совет­ские филь­мы. Они вос­пи­ты­ва­ют­ся на том, на чем вырос я, а не на тупых «Транс­фор­ме­рах» и так далее. В нашем доме пока­зы­ва­ют мульт­фильм «Ну, пого­ди!» намно­го чаще, чем «Том и Джер­ри» и «Розо­вую пан­те­ру», — отме­тил певец.

Несмот­ря на любовь к отцу, наслед­ни­ки не хотят высту­пать на сцене. Мар­тин уже начал актер­скую карье­ру в кино­жур­на­ле «Ера­лаш», а вот Алла-Вик­то­рия уста­ла от попу­ляр­но­сти. Девоч­ка хочет стать архитектором.

Пуб­ли­ку­ет­ся по мате­ри­а­лам про­грам­мы «Свет­ская хроника»

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