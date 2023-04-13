Съемочная площадка – космос! Онлайн-кинотеатр START покажет документальный проект о съемках фильма «Вызов»

В восьми эпизодах авторы проекта покажут эксклюзивные кадры с МКС, интервью с актерами, консультантами и продюсерами, а также неожиданные моменты со съемочной площадки. Документальный проект «Вызов. О фильме, покорившем космос» будет доступен только на START с 20 апреля.

Проект посвящен первому художественному фильму, снятому в космосе, который выйдет в большой прокат также 20 апреля. «Вызов» — это история о женщине, торакальном хирурге, которая отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Картина была создана Первым каналом, «Роскосмосом», «Главкосмосом», онлайн-кинотеатром START и Yellow, Black and White.

Когда Клим Шипенко начал мечтать о космосе? Кому пришла в голову идея снять кино на околоземной орбите? Сколько часов подготовки и тренировок понадобилось Юлии Пересильд, чтобы отправиться на космическую станцию и убедительно играть торакального хирурга? И почему в невесомости актриса чувствовала себя особенно красивой? Обо всем, что зрители не смогут увидеть в кинотеатре, о работе десятков специалистов за кадром, о сложностях, которые пришлось преодолеть создателям «Вызова», можно будет узнать из документального проекта на START.

«Клим был звукорежиссером, оператором, художником по свету, режиссером, а я была скрипт-супервайзером, костюмером, реквизитором. После съемок сцены я сразу говорила: футболки все мне, мне — футболки! Если мы что-то потеряли бы на корабле, то потом никогда не нашли бы. А от медицинского реквизита у меня голова взрывалась! Нужно было запомнить огромное количество пластырьков, иголок, зажимов», — делится в одной из серий проекта Юлия Пересильд.

О том, чем отличаются съемки в невесомости от съемок на Земле, расскажет в 3-й серии проекта Клим Шипенко: «Все, что там происходило — это все один большой особенный метод съемки. Реквизит улетал, но не как на Земле, где он просто падает. Ну, упал и упал, а тут — фьюю и улетел. Я стукался головой постоянно: летаю с камерой, кручу фокус, а там узкое пространство — постоянно приходилось делать дубли, потому что я ударялся обо что-то. Или просишь: “прилети сюда!” Но не всегда это получается. На Земле-то актеры не всегда попадают в метку, нарисованную на полу. А там много факторов, которые могут помешать».

«Конечно, они мешали, задевали какие-то предметы, когда перемещались, но это свойственно любым космонавтам, которые прилетают впервые, — комментирует командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров. — Конечно, поначалу многое не получалось. Приготовить себе пищу, поесть, сходить в туалет. Вроде, кажется, по-земному это простые вещи, но там этому надо научиться. Но в итоге в полете ребята нормально справились, как все». Расскажет в сериале Шкаплеров и о том, как перед стыковкой с МКС на борту корабля отказала автоматика — и как повели себя в неожиданной ситуации члены киноэкипажа.

«Вызов» — первый игровой фильм, снятый на борту МКС в 400 км от Земли. 5 октября 2021 года для съемок на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Съемки также проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса».

Генеральным партнером проекта стал АО «Тинькофф Банк», а официальным партнером ПАО «МегаФон». Фильм снят при поддержке Фонда Кино.

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