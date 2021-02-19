Сергей ЛАЗАРЕВ о новом клипе: «Эта красивая история, которая требовала яркой экранизации»

18 февраля 2021 года на официальном YouTube-канале Сергея Лазарева состоялся релиз клипа на песню «Снег в океане» из платинового альбома «Это я».

Автором идеи и режиссером клипа выступил Алан Бадоев. Съемки должны были начаться еще год назад, но были перенесены из-за пандемии. Сценарий задумывался несколько иным, но за год история обросла подробностями, стала еще более глубокой, пронзительной и лиричной.

В результате получилась сложная драматическая работа. Это не просто клип, это настоящий короткометражный фильм, где, затаив дыхание, следишь за развитием сюжета.

Актрису на главную роль Сергей утвердил лично. Его партнёршей по съемкам стала модель и блогер Катрин Барк. Именно с ней Сергей разделил все радости и трудности в процессе съёмок.

«Скажу честно, попотеть пришлось и мне, и моей партнерше, — рассказывает Сергей, — перед съемками мы брали уроки скалолазания, ведь основной сюжет разворачивается в горах, а все вершины мы покоряли сами, без дублеров».

Алан Бадоев признаётся, что это была съемка-преодоление, так как и он, и Сергей боятся высоты. Пропадала связь, и ничего не было слышно, Алану приходилось на подвесе еще режиссировать, снимать, а Сергею — играть.

«Снег в океане», конечно, не про погодные условия… Скорее о холоде в душе, который может разрушить отношения. По сюжету клипа герои возвращаются в то место, где когда-то были счастливы, чтобы попытаться сохранить любовь. Получилась масштабная и интересная история, которую поклонники Сергея могут прожить вместе с героями клипа.

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