Сергей Лазарев выпустил клип «ВКУС МАЛИНЫ»

За 18 лет сольной карьеры Сергей Лазарев выпустил почти полсотни клипов. И каждую из его видеоработ отличает не просто красивая картинка, а актуальность, глубина и даже философский подтекст высказывания. Все это позволяет музыканту оставаться трендсеттером и в звучании песен, и в их видеооформлении, быть примером и ориентиром.

«Вкус малины» — второй клип, который артист выпускает в этом году. Он посвящен истории любви в современном цифровом мире. Ведь так сложно в современном мире компьютерных сетей построить реальные, не виртуальные отношения, собраться и сходить на «живое» свидание, или просто встретиться и поговорить!.. Именно этим и занимаются герои видео.

Это видео Лазарева получилось очень кинематографичным. Каждый кадр клипа — как отдельная картина, которую хочется внимательно рассматривать в деталях. Неожиданные ракурсы, эффектные планы, интересные световые решения, компьютерная графика — получилась очень стильная работа. О человеке и гаджетах, об искусственном интеллекте, о тотальном одиночестве каждого из нас, несмотря на возможности для знакомств и встреч, которые дарит нам сегодняшний день.

В этом клипе много символов и образов, которые интересно разгадывать, постигая глубинные смыслы и подтексты. Например, у героини клипа волосы уложены таким причудливым образом, что прикрывают один глаз. Мол, она не видит реальной картины, живет в иллюзиях и выдуманной виртуальной среде. Но в конце произойдет своего рода прозрение — она поймет, как прекрасен реальный мир и живые отношения в нем.

Любители романтичных историй увидят тут и кадры из душа, и кадры из спальни. И в полной мере ощутят вкус малины, о котором говорит певец.

А клип Сергея Лазарева, в конечном итоге научит нас не допустить в отношениях Fatal Error — критической ошибки, в результате которой работа любой компьютерной игры или программы становится невозможна.

Ведь самое главное — не нажать той кнопки, после которой отношения и чувства внезапно заканчиваются.

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