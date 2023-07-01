СЕРГЕЙ РОСТОВЪ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ПЕСНЮ НА СТИХИ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

30 июня Сергей Ростовъ — обладатель премий «Шансон года» и лауреат фестиваля «Ээхх, Разгуляй!» — представил очередной хит «Пусть мне уже за 50» на стихи Михаила Гуцериева. Творческий тандем создал новое звучание — шансон по-русски с нотками кантри, и это уже третья работа, написанная в таком уникальном стиле. Искренность, романтичность и капля самоиронии — вот классический рецепт хитов Сергея Ростова и Михаила Гуцериева.

Я не хочу любить вразмашку,

Я не хочу любить вразнос,

Хочу любить тебя взатяжку,

Терзать губами шёлк волос.

В основу песни легло стихотворение Михаила Гуцериева «Хромая любовь». «Не многие могут простить обиду, измену, и способны обращаться к женщине, причинившей столько боли, с теплом и искренним участием», — написал поэт в ответ на рецензию читателя на популярном литературном сайте. Отсюда и, казалось бы, парадоксальная, противоречивая строка поэта «Тебя прощаю, не прощая», которая задала тон и настроение всему песенному произведению.

А вот как об этом произведении сказал сам Михаил Гуцериев: «К сожалению, любовь часто бывает трагической. Вопрос в том, как каждый из нас переживает эту трагедию. Не многие способны на самоотречение».

И след за следом, в помраченьи,

Моей любви парад планет

Найдёт на утро в отрезвленьи,

В постели розовый букет.

«Страстное желание любить и быть любимым, даже несмотря, а, может быть, и потому, что «Пусть мне уже за 50»! Это и есть выражение того всепоглощающего чувства, которое поэт назвал «Любовь – сердцеед». Вообще, стихи этой песни очень близки по духу и стилю произведениям «серебряного века» русской поэзии», — говорит Сергей Ростовъ.

Музыкальное решение этой песни — обращение к самым истокам, корням того стиля, который мы сегодня называем «шансон» или «городской романс». Именно такая музыкальная концепция позволяет наиболее глубоко и достоверно передать эмоции и настроение поэзии Михаила Гуцериева.

Слушайте песню «Пусть мне уже за 50» в исполнении Сергея Ростова в эфире музыкальных радиостанций и на всех доступных цифровых площадках, а также смотрите LYRIC VIDEO на официальных страницах Gutseriev Media в YouTube, RuTube и Дзен.

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