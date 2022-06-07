Сергей Трофимов отметит «55 на Бис!» летним концертом в Зеленом театре

Сергей Трофимов сыграет большой летний концерт на исторической открытой сцене Зеленого театра ВДНХ 8 июля 2022 года — в День семьи, любви и верности. По многочисленным просьбам поклонников в этот вечер музыкант представит программу «55 на Бис!», приуроченную к его 55-летнему юбилею. Артист приглашает провести летний вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.

— Уникальный летний формат концерта на фоне сказочно красивого амфитеатра доставит поклонникам большое удовольствие, — обещают организаторы выступления. — Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать всю полноту чувств, которые испытает зритель в финале вечера.

По словам организаторов, каждая встреча с Сергеем Трофимовым подобна встрече с близким другом.

— Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех – артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души, — говорят поклонники. — Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком и сложном, но главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. Крылатыми стали фразы из песен «Я скучаю по тебе», «Город Сочи» и «Ветер в голове».

Сергей Трофимов заслужил известность у меломанов всех возрастов. Певец и композитор, по праву получивший звание заслуженного артиста РФ, исполняет композиции в разных стилях – шансона, романса, рока, авторской песни. В 90-х годах, заработав себе популярность в качестве композитора, Сергей Трофимов сам стал исполнять собственные песни. Свои первые альбомы и песни он выпустил под актуальными, злободневными названиями. Так появились альбомы «Аристократия помойки» в четырех частях, куда вошли композиции «НЛО», «ТВ-новости», «Иномарка», «Гербалайф». Через несколько лет подающий большие надежды певец становится по-настоящему популярным. В этот период Сергей живет активной творческой жизнью: он не только создает сольные проекты, но и пишет стихи, песни для других певцов, сотрудничает с Вахтангом Кикабидзе, Николаем Носковым, Аллой Горбачевой, Светланой Алмазовой, Каролиной, Ладой Дэнс.

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