«Это впервые в России»: сто барабанщиков собрали тысячи людей в Зарядье

1 июня Россия отметила международный праздник защиты детей. В честь этого в Москве в парке Зарядье состоялся самый большой флэшмоб барабанщиков за всю историю страны.

Шоу барабанщиков Vasiliev Groove и их учеников из VG School выступили на главной сцене парка. Музыканты сыграли множество мировых хитов, включая треки группы AC DC, The White Stripes и многих других.

Выступление началось с профессионалов — основной коллектив Vasiliev Groove устроили водное шоу и дым-шоу, после этого к ним подключились их ученики из VG School. Возраст музыкантов варьировался от 6 до 70 лет.

Флешмоб собрал более 5000 зрителей, которым удалось запечатлеть этот рекорд. По словам, Романа и Артема Васильевых, основателей коллектива, они готовились к этому более 3 месяцев.

«Мы тщательно разрабатывали программу, чтобы уместить наши лучшие номера в выступление, а также интегрировать туда наших учеников. Очень рады, что все получилось!», — сказал Роман Васильев.

Также музыканты решили подать заявку в книгу рекордов Гиннеса, чтобы увековечить этот рекорд.

«Это впервые в России. 100 барабанщиков на одной сцене — невероятное событие, такое нужно вписывать в историю!», — заявил Артем Васильев.

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