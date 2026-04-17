Сериал «Отпечатки» стал книгой

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и холдинг ON Медиа расширяют вселенную детективного триллера «Отпечатки»: в книжном сервисе «КИОН Строки» выйдет новеллизация одноименного сериала. Электронная и аудиоверсия книги станут доступны 30 апреля, бумажное издание выйдет летом 2026 года в издательстве «Эксмо». Роман продолжает историю, знакомую зрителям, и даёт возможность увидеть ее глубже — через внутренние линии героев и детали, которые остаются за кадром.

В основе книги — сюжет сериала: в тихом Заречном происходит серия жестоких убийств, и следователь Яна Князева возвращается в родной город, чтобы разобраться в происходящем. Работая вместе с капитаном полиции Денисом, она выходит на след, который ведет к детскому дому и к событиям, произошедшим много лет назад. В тексте сохраняется напряженная структура расследования, но добавляется то, что непросто полностью передать на экране: внутренние состояния, мотивы, воспоминания, из которых складываются решения героев.

Автор новеллизации — Антон Мамон, писатель, шеф-редактор издательства «Молодость», преподаватель литературного мастерства и посол международного фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Он работает с остросюжетной прозой и драматическими текстами, а в «Отпечатках» выстраивает историю вокруг темы прошлого, которое продолжает определять настоящее. В центре романа — не только поиск убийцы, но и связи между людьми, сформированные в детстве: дружба, травмы, опыт, который невозможно забыть.

Книга выходит в серии «КИОН в Строках» и объединяет несколько жанров — детектив, триллер и драму. В ней сохраняется ключевая линия сильной героини, которая ведет расследование, одновременно сталкиваясь с собственным прошлым. Отдельное внимание уделено теме детского дома и тому, как опыт, полученный в закрытом пространстве, влияет на дальнейшую жизнь. История разворачивается через несколько линий и постепенно соединяет их в единое расследование, где каждая деталь имеет значение.

«Я огромный фанат тру-крайма и историй, в которых прослеживается четкое противостояние гениального маньяка и упрямого следователя. Знаю, что таких сюжетов много, но есть в «Отпечатках» что-то особенное, что захватывает с первых сцен и не отпускает до самого финала. Да и потом, когда я увидел каст проекта и его команду, причастную к созданию любимого мною сериала «Бар один звонок», сделал четкий вывод — это мой проект, я хочу стать его частью!



Помню, как получил первую версию сценария поздно вечером и хотел отложить прочтение на следующий день, но не удержался. Открыл файлик, а дальше все как в тумане, очнулся только в четыре утра, на финальной сцене, с желанием обсудить с кем-то прочитанное. Сначала меня одолевало любопытство, я хотел узнать, кто убийца. Но даже потом, когда скрипт на середине выдал мне главную интригу, я продолжил, ведь «Отпечатки» держат внимание не этим, а постоянными твистами, которые невозможно предсказать. Это великолепный образец современного детектива, где есть все: и загадка и драма и любовь», — говорит писатель Антон Мамон.

Новеллизация «Отпечатков» ориентирована на аудиторию, которая уже знакома с сериалом, и на читателей, интересующихся психологическими триллерами и детективами. Проект продолжает практику ON Медиа по развитию историй сразу в нескольких форматах и расширяет возможности взаимодействия с контентом — от просмотра к чтению и обратно.