Аксиос!

В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгСериал «Отпечатки» стал книгой

Сериал «Отпечатки» стал книгой

By editor
187
отпечатки

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и холдинг ON Медиа расширяют вселенную детективного триллера «Отпечатки»: в книжном сервисе «КИОН Строки» выйдет новеллизация одноименного сериала. Электронная и аудиоверсия книги станут доступны 30 апреля, бумажное издание выйдет летом 2026 года в издательстве «Эксмо». Роман продолжает историю, знакомую зрителям, и даёт возможность увидеть ее глубже — через внутренние линии героев и детали, которые остаются за кадром.

В основе книги — сюжет сериала: в тихом Заречном происходит серия жестоких убийств, и следователь Яна Князева возвращается в родной город, чтобы разобраться в происходящем. Работая вместе с капитаном полиции Денисом, она выходит на след, который ведет к детскому дому и к событиям, произошедшим много лет назад. В тексте сохраняется напряженная структура расследования, но добавляется то, что непросто полностью передать на экране: внутренние состояния, мотивы, воспоминания, из которых складываются решения героев.

Автор новеллизации — Антон Мамон, писатель, шеф-редактор издательства «Молодость», преподаватель литературного мастерства и посол международного фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Он работает с остросюжетной прозой и драматическими текстами, а в «Отпечатках» выстраивает историю вокруг темы прошлого, которое продолжает определять настоящее. В центре романа — не только поиск убийцы, но и связи между людьми, сформированные в детстве: дружба, травмы, опыт, который невозможно забыть.

Книга выходит в серии «КИОН в Строках» и объединяет несколько жанров — детектив, триллер и драму. В ней сохраняется ключевая линия сильной героини, которая ведет расследование, одновременно сталкиваясь с собственным прошлым. Отдельное внимание уделено теме детского дома и тому, как опыт, полученный в закрытом пространстве, влияет на дальнейшую жизнь. История разворачивается через несколько линий и постепенно соединяет их в единое расследование, где каждая деталь имеет значение.

«Я огромный фанат тру-крайма и историй, в которых прослеживается четкое противостояние гениального маньяка и упрямого следователя. Знаю, что таких сюжетов много, но есть в «Отпечатках» что-то особенное, что захватывает с первых сцен и не отпускает до самого финала. Да и потом, когда я увидел каст проекта и его команду, причастную к созданию любимого мною сериала «Бар один звонок», сделал четкий вывод — это мой проект, я хочу стать его частью!
 
Помню, как получил первую версию сценария поздно вечером и хотел отложить прочтение на следующий день, но не удержался. Открыл файлик, а дальше все как в тумане, очнулся только в четыре утра, на финальной сцене, с желанием обсудить с кем-то прочитанное. Сначала меня одолевало любопытство, я хотел узнать, кто убийца. Но даже потом, когда скрипт на середине выдал мне главную интригу, я продолжил, ведь «Отпечатки» держат внимание не этим, а постоянными твистами, которые невозможно предсказать. Это великолепный образец современного детектива, где есть все: и загадка и драма и любовь», — говорит писатель Антон Мамон.

Новеллизация «Отпечатков» ориентирована на аудиторию, которая уже знакома с сериалом, и на читателей, интересующихся психологическими триллерами и детективами. Проект продолжает практику ON Медиа по развитию историй сразу в нескольких форматах и расширяет возможности взаимодействия с контентом — от просмотра к чтению и обратно.

Предыдущая статья
«Глубоко как в могиле»: впервые снят фильм ИИ-аватором умершего актера
Следующая статья
СЕРБИЯ (Белград): Александр Пушкин и Томас Бернхард в Югославском драматическом театре

Новое в рубрике