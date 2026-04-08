Аудиосериал «Эхолов» Максима Свешникова откроет новый сервис Иви

Онлайн-кинотеатр Иви объявил о запуске нового раздела — аудиосериалов. Теперь платформа будет предоставлять еще более разнообразный выбор контента и пользователи смогут погружаться в любимые истории, не привязываясь к экрану — во время поездок, занятий спортом или выполнения рутинных дел.

Аудиосериал — это форма повествовательного контента, сочетающая в себе черты подкаста, аудиокниги и телевизионного сериала. От аудиокниги он отличается многоголосой постановкой с отдельными актерами для каждого персонажа, саунд-дизайном и музыкальным сопровождением. В библиотеку аудиосериалов на Иви войдут уже полюбившиеся слушателям проекты и новинки известных авторов и студий — среди них «Росмэн», «1С Аудиокниги», «ФАБУЛАНОВА» и другие.

Каталог также пополнят эксклюзивы, созданные командой собственного производства онлайн-кинотеатра. Первым таким стал аудиосериал «Эхолов» — детективный триллер с элементами научной фантастики от сценариста Максима Свешникова.