Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир книгАудиосериал «Эхолов» Максима Свешникова откроет новый сервис Иви

Аудиосериал «Эхолов» Максима Свешникова откроет новый сервис Иви

By T1
32
заглушка

Онлайн-кинотеатр Иви объявил о запуске нового раздела — аудиосериалов. Теперь платформа будет предоставлять еще более разнообразный выбор контента и пользователи смогут погружаться в любимые истории, не привязываясь к экрану — во время поездок, занятий спортом или выполнения рутинных дел.

Аудиосериал — это форма повествовательного контента, сочетающая в себе черты подкаста, аудиокниги и телевизионного сериала. От аудиокниги он отличается многоголосой постановкой с отдельными актерами для каждого персонажа, саунд-дизайном и музыкальным сопровождением. В библиотеку аудиосериалов на Иви войдут уже полюбившиеся слушателям проекты и новинки известных авторов и студий — среди них «Росмэн», «1С Аудиокниги», «ФАБУЛАНОВА» и другие.

Каталог также пополнят эксклюзивы, созданные командой собственного производства онлайн-кинотеатра. Первым таким стал аудиосериал «Эхолов» — детективный триллер с элементами научной фантастики от сценариста Максима Свешникова.

Предыдущая статья
Колье FENOMEN стало манифестом ювелириного бренда Atelier PM
Следующая статья
Лучший сказитель Олонхо в Якутии получит 500 тыс. рублей

Новое в рубрике