«Тонкая нить» – самый атмосферный и творческий фильм лета выходит в прокат

С 22 июня в кинотеатрах начинаются показы самого атмосферного и творческого фильма этого лета «Тонкой Нитью».

«Тонкой Нитью» – кино-импровизация от создателей фильмов «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме» – хитов докуфикшна, собравших полные залы по всей России – снятый в 5 самобытных российских регионах, в которых сохранилась традиционная культура. Среди героев фильма – Маша Андрианова, Фрол Буримский, Алиса Горшенина, Салима Усманова и другие дизайнеры, художники и кутюрье. Саундтрек к фильму создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.

Тонкая Нить сплетает лоскуты на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием жителей пяти аутентичных регионов России. Герои фильма, художники и модельеры, пройдут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками удивительных обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни. Драма, комедия, фантасмагория – все связано тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и новыми их прочтениями.

Главные герои фильма – художники, дизайнеры одежды и кутюрье. Их истории и мысли – настоящие, их объединяет переживание вопросов о своем месте в мире и поиск опоры в традиционной культуре. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова. В Башкирии – этнограф и художник по костюмам Салима Усманова. В Удмуртию отправляется уроженка этих мест, современная художница Паладдя Башурова. Русский Север представляет кутюрье Фрол Буримский. И в завершающей фильм новелле в Коми современная художница Алиса Горшенина раскрывает глубинную и суть всех фрагментов повествования.

Режиссер картины Софья Горленко: «О жанре нужно сказать отдельно. Все мы живем в мире четкого разграничения на игровое художественное и неигровое документальное кино. Наша же работа перебрасывает мост между двумя этими жанрами, представляя собой неигровое художественное кино, которое достигается живой импровизацией. Оно строго документально по сути, передавая историю, образ и душу героев и их мест, но по форме оно художественно – большинство сцен в фильме постановочные, при творческом участии героев, и настоящих местных жителей – но превращенные в игровую форму здесь и сейчас».

Съемки фильма проходили летом 2022 года в удаленных местах республики Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, предоставленного Вологодской и Архангельской областями. Таким образом, было создано пять новелл, объединенных единым смыслом, в каждой из которых герой оказывается в поиске ответов и путей.

«Тонкой Нитью» выходит в кинотеатральный прокат 22 июня. Фильм снят при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа. Дистрибьютор – компания «Reflexion Films».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.