Выставка «Свомас: Свободные мастерские авангарда» открылась в Суздале

В Крестовой палате Суздальского кремля Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдет выставка, посвященная Мстёрским свободным государственным художественным мастерским (Свомас). Они возникли в 1918 году в процессе реформы художественного образования в постреволюционной России, став пространством для попытки переосмысления местных традиций и их столкновения с новой эстетикой авангарда. Основателем Свомас был уроженец Мстёры, художник-академист Федор Александрович Модоров, сотрудничавший с отделом ИЗО Наркомпроса — штабом художественной революции. В четырех разделах выставки представлено более 200 экспонатов, которые раскрывают ключевые этапы развития Свободных мастерских, просуществовавших до конца 1920-х годов. Выставочный проект реализован при поддержке генерального партнера — ВТБ.

Свободные мастерские (Свомас) появились в 1918 году как новая форма художественного образования. В разных регионах их создание имело свои особенности, которые определялись местными художественными традициями, а также составом преподавателей. Цель выставки — раскрыть историю Мстёрских Свомас как характерного и уникального явления художественной жизни 1920-х годов, отличавшегося долговечностью и динамизмом развития: от академического реализма в период руководства Федора Модорова до «производственного искусства» при лефовце Викторе Пальмове.

На выставке будет представлено более 200 экспонатов: произведения живописи, графики, фотографии и текстовые документы из собраний Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея-заповедника «Абрамцево», Нижегородского государственного художественного музея, Мстёрского художественного музея, Елецкого городского краеведческого музея, Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого, Слободского музейно-выставочного центра, Вятского художественного музея, Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина, Ивановского областного художественного музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Вологодской областной картинной галереи, Государственного музея Л.Н. Толстого, Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Государственного музея В.В. Маяковского, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Вязниковского историко-художественного музея, Мытищинской галереи искусств, государственных архивов России и частных собраний.