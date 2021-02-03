Шедевры народных промыслов Подмосковья представили на новой выставке в музее декоративного искусства

3 февраля 2021 года, в Москве, во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка «100 ИСТОРИЙ», раскрывающая экспонаты музея через личные истории участников выставки: сотрудников музея и приглашённых гостей. В проекте приняли участие: Петр Авен, Андрей Бартенев, Александр Васильев, Ингеборга Дапкунайте, Алексей Иванов, Марина Лошак, Павел Лунгин, Лиза Монеточка, Миша Мост, Ирина Прохорова, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Эвелина Хромченко, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой и другие.

Среди отобранных гостями экспонатов особого внимания заслуживают изделия мастеров народных художественных промыслов Подмосковья:

Комплект шахмат «Индустрия и сельское хозяйство» (п. Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод, 1930-е г, Трипольская Е.И.) – выбрала Анна Григорьева, 9 номер

Пенал (г. Загорск – Сергиев Посад, 1930-е гг., Соколов В.И.) – выбрал Сергей Кузнецов

Скульптура «Нищая» (г. Москва или г. Сергиев Посад, до 1927 г., Чураков С.М.) – выбрала Анна Волкова. 14 номер





Поднос «Частушки» (д. Жостово, Новосельцевская трудовая артель, 1924-1925 гг, Теляковский Е.Г.) – выбрала Юлия Маслова

Шкатулка с орнаментом и перламутром (с. Федоскино, Федоскинская трудовая артель живописцев, 1958 г., Гусев Ю.В.) – выбрал Андрей Елкин

Скульптура «Клоун с золотыми шарами» (п. Вербилки, Дмитровский фарфоровый завод, автор, 1958 г, Орлов С.М.) – выбрала Ольга Кудряшова





Шкатулка «Салют» (с. Федоскино, Федоскинская трудовая артель живописцев, 1944 г, Семенов И.С.) – выбрала Анастасия Соснина

Матрешка «Боярыня» (г. Сергиев Посад, Артель им. Красной Армии, 1930-е гг, Соколов В.И.) – выбрала Элеонора Пастон





Игрушка «Медведь в невесомости» (с. Богородское, 1963 г, Барашков М.В.) – выбрал Миша Мост

«Мой кураторский проект обозначает возможные способы актуализации коллекции музея. Выставка подготовлена с участием людей разных профессий, возрастов, эстетических предпочтений. Мне хотелось показать, насколько декоративное искусство близко к повседневной жизни. В частности, был взят период 1922-1991 годов. Каждый участник не только выбрал интересный для него предмет коллекции, но и сопроводил его небольшим эссе. Тексты стали важной частью выставки, наряду с произведениями искусства. Таким образом, музей получил еще и исследование о том, как разные аудитории рассказывают о советском времени в зависимости от того сформировались ли они в нем, или застали уже в самом конце, или же имеют весьма отдаленное представление», – прокомментировала главный куратор музея Алина Сапрыкина.

«Для меня декоративное искусство является важнейшим, так как именно в малых формах авторы удивительно точно передают исторические мгновения жизни страны. Именно в таких работах видна жизнь, которая не подвержена давлению идеологий и пропаганд, жизнь чистая и настоящая», – говорит актёр Николай Фоменко.

«Цветущий серп и молот, изображённый на тарелке «Дело Ленина живёт» представляет собой, в каком-то смысле, идеальный объект созерцания. При взгляде на эту тарелку испытываешь прилив нешуточного восторга. А ведь, как говорят в народе, «эйфория на дороге не валяется». Сама по себе эмблема серпа и молота представляет собой контаминацию древних символов. В этой эмблеме прочитывается как и единение креста и полумесяца (христианства и ислама), так и буддийская мандала инь-ян. Эта эмблема представляет собой в данном случае портал в мир бесконечного цветения, в мир божественной щедрости и свежести», – поделился мнением художник Павел Пепперштейн.

«Случай дымковской игрушки – это удивительный пример того, как индустриальная советская цивилизация создала условия для возрождения кустарного промысла. Захватывающая история маленькой глиняной игрушки опровергает многих маститых теоретиков и позволяет нам лучше понять глубинные механизмы современной культуры», – рассказал философ Виталий Куренной.

«Я рада, что в стенах музея реализуется проект, давший возможность декоративному искусству раскрыться через личные истории наших гостей. Моим выбором стала композиция из цветного хрусталя «Согдиана», созданную В. С. Муратовым, работы которого отличаются жизнеутверждающей энергией. Композиция, строгая и отточенная в силуэте, наполнена ассоциациями, уносящими в эпохи древнейших, исчезнувших цивилизаций. Смотря на «Согдиану», можно медитировать часами. И в то же время, если говорить о современном дизайне, современной стекольной пластике, это безусловно одна из самых значительных работ в мире!», – поделилась директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

Выставка открыта для посетителей с 3 февраля по 15 августа 2021 года.

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