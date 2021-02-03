ВДНХ приглашает на «Сальсатеку»

5 февраля 2021 года в Доме культуры на Главной выставке страны стартует «Сальсатека». Любителей зажигательных танцев ждут каждую пятницу в 20:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Мастер-классы пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В феврале Дом культуры на ВДНХ вновь открывает двери для поклонников латиноамериканских танцев. По пятницам с 20:00 до 21:00 здесь будут проходить мастер-классы по сальсе. Ведущий — призер чемпионата мира по десяти танцам Кирилл Агишев.

Сальса — популярный современный танец, объединяющий множество стилей и вариаций. Участники занятий научатся чувствовать музыку, освоят основные движения и шаги, получат заряд энергии и хорошего настроения.

Мастер-классы бесплатные, на каждый из них необходима предварительная регистрация. Она открывается по понедельникам. Количество участников не больше 40 человек, возрастное ограничение 18+.

На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Мастер-классы пройдут в соло-формате — без партнера. В целях безопасности людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома и отказаться от посещения мероприятий. Всем участникам необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию 1,5 метра. Поможет в этом специальная разметка, нанесенная в зале Дома культуры. Также при входе всем измерят температуру бесконтактным способом.

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