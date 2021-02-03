Выставка «…почта исправна и все благополучно» открывается в Музее писем А.П. Чехова

5 февраля 2021 года в Музее писем А.П. Чехова (г.о. Чехов, ул. Чехова, д. 4-а) откроется выставка «…почта исправна и все благополучно», приуроченная к 125-летию Лопасненской почты.

На выставке будут представлены ранее неизвестные документы, раскрывающие детали работы почтово-телеграфной службы конца XIX – начала XX века, а также уникальные предметы из фондов мелиховского музея: подлинные письма и фотографии членов чеховской семьи, марки, открытые письма с оттиском штемпеля лопасненской почты.

Одним из героев выставки станет первый начальник лопасненского почтово-телеграфного отделения, хороший знакомый чеховской семьи – А.В. Благовещенский. Посетители впервые увидят портрет и формулярный (послужной) список «лопасненского почтмейстера-злодея».

Кроме того, выставка расскажет об организации и открытии частного телеграфа в усадьбе Семеновское-Отрада, куда до открытия телеграфа в Лопасне поступали телеграммы А.П. Чехову. Все эти материалы, а также предметы, предоставленные Музеем истории русской почты и Моспочтамта, рассказывают о той роли, которую играла почта в жизни А.П. Чехова и жителей Лопасни конца XIX – начала XX века.

Выставка подготовлена при участии АО «Почта России», Музея истории русской почты и Моспочтамта, О.В. Муслакова.

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